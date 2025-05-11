Болезнь маскирующаяся под лень: как распознать депрессию и почему "просто возьми себя в руки" не работает

Что такое депрессия с точки зрения психологии

Часто человек с депрессией даже не сразу понимает, что с ним что-то не так - просто становится труднее просыпаться по утрам, все раздражает или наоборот ничего не хочется, исчезает интерес к тому, что раньше приносило удовольствие, постоянная усталость, возникает ощущение безнадежности.

Современная психология и психиатрия объясняют возникновение депрессии через биопсихосоциальную модель. Это означает, что состояние может развиваться через систему факторов, а не только через один из них:

Биологический фактор - когда говорим о генетической предрасположенности, наследственности. Изменения в гормональном фоне, влияние хронических заболеваний, нарушение сна или дефициты (витамин D, омега-3, железо и т.д.).

Психологический фактор - предрасположенность из-за личностных черт, способа мышления (например, чрезмерная самокритика, аутоагрессия, перфекционизм), влияние травматического опыта, проблема с регулированием эмоций и реакцией на стресс.

Социальный фактор - условия жизни в которых находимся, стрессовые события, проблемы в семье или на работе, отсутствие стабильности, война.

"Это не значит, что депрессия "только в голове", но и не только в химии мозга. Она возникает там, где совпадают несколько факторов. И для выздоровления нужно учитывать все эти уровни", - говорит психолог.

Основные признаки депрессии

Стигматизация депрессии - одна из причин, почему многие люди игнорируют тревожные сигналы и не обращаются за помощью. Поэтому первый шаг - это признание, что депрессия не уменьшает нашу ценность, не делает нас "некомпетентными".

Это состояние, которое имеет под собой определенные причины. У каждого проявления могут немного отличаться, но самые частые звоночки:

нет энергии, даже после отдыха

отсутствие желания делать то, что раньше приносило удовольствие

трудности с концентрацией, памятью

проблемы со сном (как чрезмерная сонливость, так и бессонница)

подавленное настроение большая часть времени

чувство безнадежности, вины, теряются смыслы

апатия или раздражительность

изменения в питании (потеря аппетита, или наоборот переедание)

Со стороны это может выглядеть как "человек стал равнодушным", "ничего не хочет", "пропал из контактов", "все воспринимает уязвимо/неодобрительно".

"Если замечаете такие признаки у кого-то рядом - стоит не осуждать, а попробовать поговорить с поддержкой и заботой: "Я заметил(а), что ты как-то не похож(а) на себя. Ты устал(а)? Возможно, тебе нужна поддержка?" - советует эксперт.

Если кажется, что у вас вероятно депрессия, вы отметили звоночки которые были описаны выше - важно не игнорировать свое состояние. В таком случае необходимо обратиться к специалисту психотерапевту или психиатру, они смогут провести первичную диагностику.

Диагноз депрессии ставит только психиатр, если состояние умеренное или тяжелое, или длится долго - могут быть рекомендованы медикаменты.

Они снижают остроту симптомов, чтобы психика имела силы на восстановление. Доказанную эффективность в лечении имеет психотерапия, поэтому является сопутствующей частью процесса.

"То есть важна работа и с психиатром (врачом), и психотерапевтом (психолог который может работать с депрессией), потому что депрессия возникает из-за совокупности факторов (биологический, психологический, социальный), а значит подходить к ее лечению необходимо со всех этих сторон", - отмечает психолог. Психолог платформы "Betobee", психоэдукаторка Быкова Анастасия

Один из типичных сценариев со стороны психологического и социального факторов, который часто наблюдается у тех, у кого обнаружена депрессия это усталость → истощение → депрессия.

Сначала человек долго работает на пределе своих ресурсов, игнорирует усталость, "тянет все на себе". Потом организм начинает сигнализировать: сон не восстанавливает, появляется чрезмерная раздражительность, плаксивость, ничего не хочется. Если на этом этапе не остановиться и не позаботиться о себе - появляются классические проявления депрессии.

Как можно позаботиться о себе:

Своевременный отдых. Важно планировать не только рабочие и бытовые задачи, а и отдых, среди дня, и с большей продолжительностью, например в конце недели, интересности на месяц, такие где бы вы точно отдохнули и восстановились, а не снова устали, зато "проветрили голову". Это о пассивном отдыхе.

Активный отдых, двигательная активность: движение снижает уровень кортизола и повышает уровень дофамина и серотонина, поэтому важно планировать как пассивный, так и активный отдых, чтобы максимально восстанавливаться.

Эмоциональная гигиена: ежедневно давать себе пространство почувствовать, как вы себя чувствуете, что вам нужно, чего хочется. Важно проговаривать свои эмоции и то, что вы чувствуете, проговаривать не только кому-то, но и самим себе, например записывать, вести некий дневник.

В него можно записывать параллельно мысли. Так вы больше можете подметить какие непроизвольные фразы в голове вызывают какие эмоции, и понять, почему иногда уже находитесь в определенном состоянии, или почему оно длится так долго.

Поддержка важна, делиться с родными, друзьями мыслями и состоянием. Видеть и слышать что вы не одни, что другие проживают те же события, или похожее состояние - например в группах поддержки.

"Если чувствуете что с чем-то трудно и это не удается решить/не проходит со временем, или уже есть диагностированные расстройства - обращаться к психологу или психотерапевту", - советует эксперт.

Важно уметь сказать "нет", заботиться о своем ресурсе и делать ресурсные дела рутиной (даже если это 10-15 минут тишины, солнечного света или любимой музыки)

Не ругать себя, за отклонение от задуманного - особенно в наше время, когда так много неопределенности и изменений. Лучше иметь "ближний и дальний план", и адаптировать его к тому, что происходит вокруг (то на что мы не можем влиять). И концентрироваться на том, на что можем влиять.

"Итак, обращайте внимание на свое состояние, выделяйте время на отдых и заботу о себе. А если чувствуете симптомы депрессии и вообще ничего не хочется - не делайте всё, но сделайте это одно сверхважное действие, чтобы смочь выходить из этого состояния - пойти к специалисту", - резюмирует Анастасия Быкова.