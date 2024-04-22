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Болезнь вернулась спустя 12 лет: известная украинская телеведущая сообщила, что у нее рак

Понедельник 22 апреля 2024 11:12
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Болезнь вернулась спустя 12 лет: известная украинская телеведущая сообщила, что у нее рак Наталья Фицич (фото: facebook.com/fitsychn)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская телеведущая Наталья Фицич сообщила, что снова проходит курс лечения онкологии. 12 лет назад она уже сталкивалась с раком начальной стадии, но после этого была ремиссия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу журналистки.

Что случилось с Наталией

По словам Натальи, "война и те беды, которые свалились на нее за последние годы, сказались".

Болезнь вернулась спустя 12 лет: известная украинская телеведущая сообщила, что у нее рак

Наталья Фицич (фото: facebook.com/fitsychn)

"С завтрашнего дня моя жизнь меняется. Я начинаю курс лечения и постараюсь продолжить работать в эфире, правда, и здесь изменения. У меня онкология, обнаруженная в начале, к счастью", - отметила она.

Фицич также сообщила, что недавно ее сняли с медицинского учета, но несколько недель назад у нее обнаружили опухоль.

Болезнь вернулась спустя 12 лет: известная украинская телеведущая сообщила, что у нее рак

Наталья Фицич (фото: facebook.com/fitsychn)

Опухоль удалили, однако позже выяснилось, что не полностью. Сейчас она начала курс лучевой терапии.

"Постараюсь продолжить работать. Здесь тоже изменения. Решением канала я оставляю слот, в котором была первые два года полномасштабного вторжения, в котором переживала вместе со зрителями самые страшные дни войны", - написала журналистка.

Болезнь вернулась спустя 12 лет: известная украинская телеведущая сообщила, что у нее рак

Наталья Фицич (фото: facebook.com/fitsychn)

"Канал запускает новый сезон. Поэтому отныне с понедельника по пятницу буду вести эфир с партнером в 13 и сама в 14", - отметила она.

Наталья призывает "всех и каждого позаботиться о своем здоровье", сделав чек-ап: "Сдайте хоть базовые анализы, проверьте состояние хронических болезней. Война и тревоги всем нам дают о себе знать. И лучше выявить проблемы в начале".

Болезнь вернулась спустя 12 лет: известная украинская телеведущая сообщила, что у нее рак

Наталья Фицич (фото: facebook.com/fitsychn)

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