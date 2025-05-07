Болезнь, которой не видно: воспаление десен - это тихая угроза для сердца и мозга

По данным European Federation of Periodontology, существует прямая связь между болезнями десен и:

инфарктом и инсультом;

сахарным диабетом;

депрессивными и тревожными расстройствами;

осложнениями беременности;

болезнями Альцгеймера.

Почему десны влияют на сердце? Пародонтит запускает постоянную выработку цитокинов - молекул воспаления. Они попадают в кровь и стимулируют иммунный ответ по всему телу. Как результат - повреждение сосудов, накопление бляшек, повышенный риск тромбоза.

Когда вы видите кровь на зубной щетке - вы на самом деле видите сигнал, что иммунная система работает на пределе. И не только во рту.

Почему эта болезнь "молчаливая"

Пародонтит не болит - именно поэтому его легко игнорировать. Все начинается с незначительной крови во время чистки зубов, легкого отека десен, неприятного запаха изо рта и постепенного "оголения" корней зубов.

Пока человек откладывает визит к стоматологу, болезнь уже формирует глубокие десневые карманы, где живут патогенные бактерии. Эти бактерии - настоящие "микробные фабрики", создающие токсины и провоцирующие воспалительные реакции.

Что влияет на развитие пародонтита

Состояние десен - это всегда многофакторная история. Даже при хорошей гигиене проблемы могут возникать, если:

вы живете в хроническом стрессе (кортизол подавляет местный иммунитет);

имеете гормональные колебания (беременность, менопауза, проблемы со щитовидной железой);

есть наследственная предрасположенность к воспалениям;

рацион богат простыми углеводами;

принимаете препараты, изменяющие количество слюны или микробиом.

Проверь себя: есть ли у тебя риск пародонтита?

Пройдите чек-лист. Если у вас 2 и больше ответов "да" - стоит обратиться к врачу.

Иногда появляется кровь на щетке или нити.

Чувствуете, что зубы стали "длиннее".

Есть запах изо рта, даже после чистки.

Возникает чувствительность к холодному или горячему.

Не были на профессиональной гигиене более 6 месяцев.

В современных стоматологических клиниках - вы не просто пациент с кровоточивостью. Вы - человек с уникальным биологическим профилем, к которому подбирается индивидуальная программа лечения.

Состояние десен - это индикатор общего здоровья организма. Воспаленные десны - это не пустяк. Это зеркало вашего иммунитета, состояния сосудов, качественного сна, ментального здоровья.

Самое главное - это не приговор. Благодаря регулярным обследованиям и современному лечению вы можете не только сохранить свои зубы, но и уменьшить риски хронических заболеваний. Своевременная забота о деснах - это не о косметике. Это о долгой, активной, здоровой жизни. Не откладывайте, а проверьте свой фундамент уже сейчас.