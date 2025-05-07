Болезнь, которой не видно: воспаление десен - это тихая угроза для сердца и мозга

Пародонтит - это воспаление, которое начинается незаметно, но со временем влияет на весь организм. Когда-то эту болезнь считали локальной проблемой ротовой полости. Сегодня точно известно: пародонтит - хроническое системное воспаление, которое связано с десятками серьезных состояний.
Об заявила врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Анастасия Опанасюк, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог"24 Канала".
По данным European Federation of Periodontology, существует прямая связь между болезнями десен и:
Почему десны влияют на сердце? Пародонтит запускает постоянную выработку цитокинов - молекул воспаления. Они попадают в кровь и стимулируют иммунный ответ по всему телу. Как результат - повреждение сосудов, накопление бляшек, повышенный риск тромбоза.
Когда вы видите кровь на зубной щетке - вы на самом деле видите сигнал, что иммунная система работает на пределе. И не только во рту.
Пародонтит не болит - именно поэтому его легко игнорировать. Все начинается с незначительной крови во время чистки зубов, легкого отека десен, неприятного запаха изо рта и постепенного "оголения" корней зубов.
Пока человек откладывает визит к стоматологу, болезнь уже формирует глубокие десневые карманы, где живут патогенные бактерии. Эти бактерии - настоящие "микробные фабрики", создающие токсины и провоцирующие воспалительные реакции.
Состояние десен - это всегда многофакторная история. Даже при хорошей гигиене проблемы могут возникать, если:
Пройдите чек-лист. Если у вас 2 и больше ответов "да" - стоит обратиться к врачу.
В современных стоматологических клиниках - вы не просто пациент с кровоточивостью. Вы - человек с уникальным биологическим профилем, к которому подбирается индивидуальная программа лечения.
Состояние десен - это индикатор общего здоровья организма. Воспаленные десны - это не пустяк. Это зеркало вашего иммунитета, состояния сосудов, качественного сна, ментального здоровья.
Самое главное - это не приговор. Благодаря регулярным обследованиям и современному лечению вы можете не только сохранить свои зубы, но и уменьшить риски хронических заболеваний. Своевременная забота о деснах - это не о косметике. Это о долгой, активной, здоровой жизни. Не откладывайте, а проверьте свой фундамент уже сейчас.
Напомним, ранее Анастаси Опанасюк объясняла, какие функции выполняет современная ортодонтия.
Также в интервью РБК-Украина она рассказывала об инновациях и будущем цифровой стоматологии в Украине и мире.