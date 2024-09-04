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Болезнь кошачьих царапин. Педиатр предупредил об инфекции, поражающей лимфатические узлы

Фото: Какие симптомы болезни кошачьих царапин (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Болезнь кошачьих царапин - это бактериальная инфекция, поражающая лимфатические узлы.

Как она передается и ее симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Как передается болезнь

Передача происходит через укусы, маленькие ссадины, царапины, наносимые котами, а также при попадании слюны этих домашних животных на уже поврежденную кожу. Кот в свою очередь заражается из-за укуса блох.

Известно, что владельцы котят, возраст которых меньше 12 месяцев, подвергаются в 15 раз большему риску заражения по сравнению с владельцами взрослых кошек. Хотя кошки являются основным резервуаром инфекции, редкие случаи случались после контакта собаками.

Как протекает болезнь

Через 3-10 дней на месте укуса или царапины инфицированной кошки появляется небольшое красное приподнятое пятно, превращающееся в пузырь, наполненный жидкостью, позже образующей корку. Его часто принимают за укус насекомого. Большинство из них находится на руках, руках, лице или шее. Язва обычно заживает без образования рубцов в течение нескольких дней или месяцев.

Ближайшие лимфатические узлы становятся отечными и болезненными, чаще всего это расположенные на голове, шее и подмышками. В первые две недели заболевания лимфатические узлы могут увеличиваться до 3-5-10 см.

Какие могут быть симптомы болезни

  • лихорадка,
  • общая слабость,
  • головная боль,
  • боль в горле,
  • тошнота, рвота,
  • конъюктивит

Клинико-эпидемиологическая, основанная на факте наличия контакта с котами, нанесенных ими царапин, ссадин и укусов, кожных изменений и увеличения лимфатических узлов.

Лечат болезнь антибиотиками и обезболивающими и жаропонижающими.

 

Напомним, чтоврач назвал самую главную опасность капель в нос и объяснил, как правильно их использовать.

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