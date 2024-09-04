Болезнь кошачьих царапин. Педиатр предупредил об инфекции, поражающей лимфатические узлы

Болезнь кошачьих царапин - это бактериальная инфекция, поражающая лимфатические узлы.
Как она передается и ее симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.
Передача происходит через укусы, маленькие ссадины, царапины, наносимые котами, а также при попадании слюны этих домашних животных на уже поврежденную кожу. Кот в свою очередь заражается из-за укуса блох.
Известно, что владельцы котят, возраст которых меньше 12 месяцев, подвергаются в 15 раз большему риску заражения по сравнению с владельцами взрослых кошек. Хотя кошки являются основным резервуаром инфекции, редкие случаи случались после контакта собаками.
Через 3-10 дней на месте укуса или царапины инфицированной кошки появляется небольшое красное приподнятое пятно, превращающееся в пузырь, наполненный жидкостью, позже образующей корку. Его часто принимают за укус насекомого. Большинство из них находится на руках, руках, лице или шее. Язва обычно заживает без образования рубцов в течение нескольких дней или месяцев.
Ближайшие лимфатические узлы становятся отечными и болезненными, чаще всего это расположенные на голове, шее и подмышками. В первые две недели заболевания лимфатические узлы могут увеличиваться до 3-5-10 см.
Какие могут быть симптомы болезни
Клинико-эпидемиологическая, основанная на факте наличия контакта с котами, нанесенных ими царапин, ссадин и укусов, кожных изменений и увеличения лимфатических узлов.
Лечат болезнь антибиотиками и обезболивающими и жаропонижающими.
Напомним, чтоврач назвал самую главную опасность капель в нос и объяснил, как правильно их использовать.
Читайте также, что эти четыре правила в еде помогут вам прожить долгую и счастливую жизнь.