Болезнь 18 века вдруг появилась в одной из стран: о чем предупреждают медики

Одна из болезней, которая была распространена в 18 веке и чаще возникала у моряков, вновь появилась в одной из стран мира. Врачи обеспокоены и предупреждают о симптомах и способах профилактики этого заболевания.

Что за болезнь 18 века снова появилась в одной из стран мира, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CTV News.

В Канаде вдруг начало расти количество случаев заболевания, которое связывали когда-то с моряками. Речь идет о цинге - опасной болезни, вызванной серьезным недостатком витамина С в организме человека.

За последнюю неделю в северном Саскачеване врачи обнаружили 27 случаев цинги. И в первую очередь они увязывают это с более широкой проблемой бедности и дефицита в сельских и отдаленных районах по всей стране.

"Витамин С поступает из многих источников пищи, но если вы не получаете эти источники пищи, организм не может сделать то, что ему нужно", - объясняет доктор Джефф Ирвайн.

Выявить цингу помогают результаты анализа крови, анализы недостатка витамина С и физическое обследование. И заболеть ею могут абсолютно все люди. Все выявленные случаи - это люди от 20 до 80 лет.

Общие симптомы цинги включают усталость, боль в суставах, кровоподтеки, кровавые десны и шатание зубов.

Развивается цинга медленно – при остром недостаточном потреблении витамина С, первые симптомы могут появиться от 1 до 3 месяцев. Но достаточно будет всего несколько дней с изменением в рационе, чтобы ситуация улучшилась. Также можно принимать добавки с витамином С во избежание дефицита.

Основным источником витамина С являются фрукты и овощи, и рекомендуемые дозы изменяются в зависимости от возраста и пола. Взрослым мужчинам необходимо получать до 90 г витамина С ежедневно, а взрослым женщинам - не менее 70 г витамина С в сутки.

Как подчеркивают ученые, продовольственная неопределенность за последний год резко поднялась - на 5% (с 18,4% до 22,9%). В некоторых регионах этот показатель еще выше - от 28 до 29%.

Расходы на транспортировку товаров и ограниченный срок годности свежих продуктов означают, что магазины в отдаленных районах вынуждены отказываться от таких товаров и отдавать предпочтение долгосрочным продуктам и долго не портящимся. А это приводит к серьезному недостатку богатых витаминами вариантов.

Кроме того, большинство людей сейчас стали сталкиваться с высокими ценами на продукцию, а это усложняет проблему. Особенно это заметно зимой, когда свежая зелень и большинство полезных овощей и фруктов недоступны из-за высоких цен.