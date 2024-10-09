Больной раком король Чарльз сменил пищевые привычки, добавив один суперпродукт в пищу

Что теперь ест Король Великобритании Чарльз III

Согласно источнику, 75-летний монарх, больной раком, теперь ест половинку авокадо, чтобы поддерживать себя в течение дня, вместо полноценного обеда.

"С некоторым нежеланием у него, он обязан что-то съесть в обеденное время, а на самом деле перекусить. Сейчас он съедает половину авокадо, чтобы поддержать его в течение дня. Это важно, особенно если у вас есть болезнь", - сообщают инсайдеры.

В то время как некоторые могут считать авокадо особым выбором для перекуса, диетолог Кэрри Бисон рассказала о его пользе для здоровья и вклад в хорошо сбалансированную диету.

Она сообщила о том, как авокадо обеспечивает устойчивое высвобождение энергии в течение дня, кроме того, является отличным источником клетчатки.

Монарх выбирает на обед половинку авокадо (фото: freepik.com)

Кроме того, Бисон выделила другие удивительно мощные суперпродукты, которые могут улучшить потребление питательных веществ организмом.

Что любит есть король Чарльз

В общем Чарльз поклонник здорового питания, он предпочитает органические продукты. Особенно он любит яйца.

Три года назад он рассказал BBC, как воздерживается от мяса и рыбы два дня в неделю, а также, что в один из этих дней он также избегает молочных продуктов.

На прошлой неделе пасынок короля Том Паркер Боулз рассказал об экономическом подходе Чарльза к еде.

"В королевской семье никогда ничего не выбрасывают, там все перерабатывается", - рассказал он.

Его последняя книга "Кулинария и корона" подробно рассказывает об истории еды в королевской семье.

По словам Тома, в холодные месяцы его мать, королева Камилла, каждый день ест кашу и легкие обеды. Это может быть куриный бульон или копченый лосось, тогда как Чарльз ест сухофрукты и мед на завтрак и предпочитает послеобеденный чай, а не обед.

В королевской семье обожают чай (фото: ru.style.yahoo.com)

"Чай - главный в семье. Все собираются на чай. И это не только пирожные, печенье, торты и бутерброды. Вы даже можете получить яйца пашот", - резюмировал Том Паркер Боулз.

Напомним, Чарльз III лечится от рака, о чем сообщил в феврале 2024 года. Накануне у него нашли доброкачественное новообразование простаты, из-за чего он перенес хирургическое вмешательство.