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Больные раком украинцы могут бесплатно получить лекарства: что известно

Онкобольные украинцы могут получить лекарства бесплатно (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Онкобольные украинцы могут получить бесплатно препараты для лечения рака грудной железы, поджелудочной железы и кишечника.

Где это можно сделать и о каких именно лекарствах идет речь - читайте дальше в материале Styler.

Где онкобольные могут получить лекарства

Программа предоставления бесплатных лекарств для онкобольных действует сегодня в медицинских центрах "Добробут" при поддержке международного благотворительного фонда Direct Relief.

Обращаться можно в эти заведения:

  • лечебно-диагностический центр на улице Семьи Идзиковских, 3
  • многопрофильную больницу на левом берегу Киева на проспекте Николая Бажана, 12А.

Какие лекарства могут получить пациенты

В рамках второго этапа программы можно бесплатно получить препарат Cyclophosphamide 500mg, Cyclophosphamide 1g производства США и Fluorouracil 50mg производства Великобритании.

Получить лекарство могут пациенты, которым установлен диагноз "рак грудной железы" или "рак кишечника", или "рак поджелудочной железы" и назначен соответствующий препарат.

Что нужно сделать для получения лекарств

Чтобы получить один из предлагаемых препаратов, следует обратиться в контакт-центр за одним из этих номеров:

  • 097 495 2 888
  • 050 495 2 888
  • 044 495 2 888

Координатор назначит дату и время посещения.

Во время визита в будние дни в лечебно-диагностическом центре на улице Идзиковских также можно будет задать вопрос врачу-онкологу о приеме препарата.

При себе необходимо иметь медицинскую документацию, подтверждающую назначение Cyclophosphamide или Fluorouracil, а также удостоверение личности.

Ранее мы сообщали, какие обследования в Украине помогут выявить рак на ранних стадиях.

Также эксперт назвала ежедневную привычку, вызывающую рак.

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