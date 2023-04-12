Больные раком украинцы могут бесплатно получить лекарства: что известно

Онкобольные украинцы могут получить бесплатно препараты для лечения рака грудной железы, поджелудочной железы и кишечника.
Где это можно сделать и о каких именно лекарствах идет речь - читайте дальше в материале Styler.
Программа предоставления бесплатных лекарств для онкобольных действует сегодня в медицинских центрах "Добробут" при поддержке международного благотворительного фонда Direct Relief.
Обращаться можно в эти заведения:
В рамках второго этапа программы можно бесплатно получить препарат Cyclophosphamide 500mg, Cyclophosphamide 1g производства США и Fluorouracil 50mg производства Великобритании.
Получить лекарство могут пациенты, которым установлен диагноз "рак грудной железы" или "рак кишечника", или "рак поджелудочной железы" и назначен соответствующий препарат.
Чтобы получить один из предлагаемых препаратов, следует обратиться в контакт-центр за одним из этих номеров:
Координатор назначит дату и время посещения.
Во время визита в будние дни в лечебно-диагностическом центре на улице Идзиковских также можно будет задать вопрос врачу-онкологу о приеме препарата.
При себе необходимо иметь медицинскую документацию, подтверждающую назначение Cyclophosphamide или Fluorouracil, а также удостоверение личности.
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