Больные раком украинцы могут бесплатно получить лекарства: что известно

Онкобольные украинцы могут получить бесплатно препараты для лечения рака грудной железы, поджелудочной железы и кишечника.

Где это можно сделать и о каких именно лекарствах идет речь - читайте дальше в материале Styler .

Где онкобольные могут получить лекарства

Программа предоставления бесплатных лекарств для онкобольных действует сегодня в медицинских центрах "Добробут" при поддержке международного благотворительного фонда Direct Relief.

Обращаться можно в эти заведения:

лечебно-диагностический центр на улице Семьи Идзиковских, 3

многопрофильную больницу на левом берегу Киева на проспекте Николая Бажана, 12А.

Какие лекарства могут получить пациенты

В рамках второго этапа программы можно бесплатно получить препарат Cyclophosphamide 500mg, Cyclophosphamide 1g производства США и Fluorouracil 50mg производства Великобритании.

Получить лекарство могут пациенты, которым установлен диагноз "рак грудной железы" или "рак кишечника", или "рак поджелудочной железы" и назначен соответствующий препарат.

Что нужно сделать для получения лекарств

Чтобы получить один из предлагаемых препаратов, следует обратиться в контакт-центр за одним из этих номеров:

097 495 2 888

050 495 2 888

044 495 2 888

Координатор назначит дату и время посещения.

Во время визита в будние дни в лечебно-диагностическом центре на улице Идзиковских также можно будет задать вопрос врачу-онкологу о приеме препарата.

При себе необходимо иметь медицинскую документацию, подтверждающую назначение Cyclophosphamide или Fluorouracil, а также удостоверение личности.