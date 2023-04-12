Больные раком украинцы могут бесплатно получить лекарства: что известно
Онкобольные украинцы могут получить бесплатно препараты для лечения рака грудной железы, поджелудочной железы и кишечника.
Где это можно сделать и о каких именно лекарствах идет речь - читайте дальше в материале Styler.
Где онкобольные могут получить лекарства
Программа предоставления бесплатных лекарств для онкобольных действует сегодня в медицинских центрах "Добробут" при поддержке международного благотворительного фонда Direct Relief.
Обращаться можно в эти заведения:
- лечебно-диагностический центр на улице Семьи Идзиковских, 3
- многопрофильную больницу на левом берегу Киева на проспекте Николая Бажана, 12А.
Какие лекарства могут получить пациенты
В рамках второго этапа программы можно бесплатно получить препарат Cyclophosphamide 500mg, Cyclophosphamide 1g производства США и Fluorouracil 50mg производства Великобритании.
Получить лекарство могут пациенты, которым установлен диагноз "рак грудной железы" или "рак кишечника", или "рак поджелудочной железы" и назначен соответствующий препарат.
Что нужно сделать для получения лекарств
Чтобы получить один из предлагаемых препаратов, следует обратиться в контакт-центр за одним из этих номеров:
- 097 495 2 888
- 050 495 2 888
- 044 495 2 888
Координатор назначит дату и время посещения.
Во время визита в будние дни в лечебно-диагностическом центре на улице Идзиковских также можно будет задать вопрос врачу-онкологу о приеме препарата.
При себе необходимо иметь медицинскую документацию, подтверждающую назначение Cyclophosphamide или Fluorouracil, а также удостоверение личности.
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