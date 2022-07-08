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"Досить мовчати і боятися!" Мішина закликала українок боротися з булінгом і сексизмом

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П'ятниця 08 липня 2022 18:03
"Досить мовчати і боятися!" Мішина закликала українок боротися з булінгом і сексизмом Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Марина Настевич

Актриса Ксенія Мішина емоційно звернулася до українок і закликала їх не мовчати, а сміливо боротися з такими явищами в суспільстві, як булінг, сексизм і насильство в різних видах.

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що причиною став скандал Мішиної з шеф-редактором "Дизель Студіо", який публічно назвав її "політичною хвойдою".

Артистка відмітила, що випадки зневажливого ставлення до жінок трапляються досить часто.

"Попри те, що за історію своєї публічності я вже відростила собі міцний панцир, через який вкрай рідко просочуються токсичні почуття від образливих слів та образливих коментарів, я й досі вчуся тримати удар. Адже у нашому суспільстві на мій превеликий жаль і досі трапляються випадки, коли прецеденти зневажливого ставлення стають просто недозволеними!" - написала Ксенія.

На її думку, потрібно не мовчати, якщо трапляється щось подібне.

"І нині як ніколи до того я усвідомлюю важливу для себе річ: все у нашому (українському просторі) рухається до перелому, до нових цінностей. Ми більше не маємо морального права своїм мовчанням давати життя до процвітання таким речам, як булінг, психологічне насильство, цькування та сексизм", - вважає акторка.

Адже безкарність породжує нову хвилю насильства і наносить шкоду цілим поколінням.

"Це тільки на перший погляд здається незначним. Бо ну подумаєш - написали гидоту в соц.мережах, папір все стерпить... Ні! Ці звички домінувати і маніпулювати, залишаючись безкарними, потім зрощують трагічні непоправні наслідки для майбутнього цілого суспільства, насильство в сім'ях! І з покоління в покоління передають руйнівні установки, які вказують на зневажливе місце жінки у тому ж таки суспільстві… і не тільки", - пояснила вона.

&quot;Досить мовчати і боятися!&quot; Мішина закликала українок боротися з булінгом і сексизмом

Мішина закликає жінок відстоювати свої права та честь (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Мішина наголосила, що не лише Стамбульська конвенція та держава має піклуватися про безпеку своїх громадян, а й самі українки повинні бути готові відстоювати свої права та притягнути кривдників до відповідальності скільки разів, щоб у майбутньому ні в кого не виникало бажання поводитися грубо.

"Ми самі повинні мати гордість та готовність постояти за себе! За свою честь, репутацію. Тому я закликаю вас: годі мовчати, соромитися, боятися! Ми повинні створити стільки прецедентів до відповідальності, щоб нікому й на думку не спало, що можна отак безкарно зайти на вашу територію, лишити купу свого негативного "висеру" там і безкарно відійти. Якщо ви не готові постояти за себе, повірте, ніхто не стане це робити за вас!" - підкреслила Ксенія.

Нагадаємо, раніше Мілла Йовович емоційно підтримала українців у зворушливому відеозверненні.

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Ксения Мишина
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