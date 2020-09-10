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Хапала за волосся і трясла: в дитсадку Маріуполя вихователька знущалася над дітьми

Маріуполь, Четвер 10 вересня 2020 15:11
Хапала за волосся і трясла: в дитсадку Маріуполя вихователька знущалася над дітьми
У дитсадку Маріуполя вихователька знущалася над дітьми (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Дитячий садок в Маріуполі потрапив у скандал через неадекватну виховательку

Вихователька знущалася над дітьми в Маріуполі. За цим заняттям педагога застали випадкові перехожі 9 вересня. Очевидиця розповідає, що зранку побачила на території навчального закладу, що вихователь неадекватно поводиться з дітьми.

Інцидент стався в центральному районі міста в дитячому садку "Червона шапочка". Повідомлення про це з'явилося на сторінці пабліка Батька SOS в Facebook.

"Вихователька на ділянці проводячи то заняття з дітьми, чи то гру досить грубо поводилася з дітьми (на вигляд дітки 4-5 років), хлопчиків хапала за руки, а одну з дівчаток схопила за волосся (дівчинка з довгими волосиками й хвостиком) і почала її смикати і трясти", - описала ситуацію очевидиця.

Тоді чоловік очевидиці інциденту підбіг до огорожі і почав кричати, щоб та залишила дитину в спокої і пригрозив викликати поліцію. Жінка злякалася, дитини відпустила, вибачилася і сказала, що більше такого не буде.

Далі родина пішла до завідуючої, і остання пообіцяла розібратися в ситуації, сказавши, що така поведінка - недопустима.

"Після візиту до завідуючої в телефонному режимі про даний інцидент було повідомлено в міський департамент освіти, представник якого пообіцяв розібратися і більше не допускати даних подій. Просто страшно, що в наших дошкільних закладах працюють такі люди!" - додала жінка

Раніше ми писали, що у Києві вчителька на камеру принижувала студентів.

Також повідомлялося, що в Чернівцях вчителька знущалася над першокласниками і змушувала тримати це в секреті.

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