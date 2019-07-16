Хуже ОРЗ - муха зезе: українських зірок у політиці висміяли в кумедному відео

Напередодні парламентських виборів 2019 Володимир Остапчук опублікував нову пародію "Зе Шоубиз", яку присвятив масовому бажанню українських зірок стати частиною політичної системи країни.

Дія пародії відбувається в 2025 році. По всьому світу поширюється тренд: зірки шоу-бізнесу йдуть у політику. Українські селебретіз не відстають: Святослав Вакарчук, Олег Вінник, Оля Полякова, Сергій Сивохо, Віктор Павлік, Олександр Скічко та інші артисти також стрімко розвивають політичну кар'єру. А от у світі політиків спостерігається зворотна ситуація: Луценко, Гройсман та інші політики подалися в шоу-бізнес, Тимошенко відправилася в тур "Королева Ради", а Парубій читає реп.

Кадр з відеопародіі Остапчука на зірок шоу-бізнесу в політиці

І тільки Володимир Остапчук не хоче міняти сцену на депутатський мандат, тому він у кліпі намагається втекти від мухи зезе, яка переносить так званий "вірус", що викликає бажання змінити статус селебріті на кар'єру політика. На своєму шляху він стикається з дивними подіями.

Володимир Оставпчук в новій відеопародіі

"За останній місяць у мене стало в два рази більше роботи. Іноді мені здається, що я в шоу-бізнесі залишився один. Більшість моїх колег крім звання народних улюбленців стануть ще й народними обранцями (минаючи звання "заслуженого"). Це круто для країни, але що ж буде з шоу-бізом? Чому селебріті масово йдуть у політику? Чи підуть колишні депутати на сцену? Може, причина в загадковому вірусі, який викликає бажання піти в шоу-бізнес і навпаки? Про це моя нова пародія!" - прокоментував свою нову пародію Остапчук у Instagram.

Вова Остапчук - Зе Шоубиз

Автори ролика відзначають, що відео несе суто гумористичний характер, дарує позитивні емоції і можливість трохи поіронізувати.

Нагадаємо, що не так давно Володимир Остапчук вперше показав лице сина в глянцевій зйомці.