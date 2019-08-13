Гірше мавп: під Дніпром підлітки накинулися на сусідку з камінням

У Новомосковську Дніпропетровської області підлітки накинулися на жінку з камінням за те, що вона зробила їм зауваження про поведінку. Фото дітей розмістили в співтоваристві "Подслушано Новомосковськ" в соціальній мережі Facebook.

Очевидець події повідомив, що інцидент стався у дворі будинку по вулиці Шевченка, 8а. Група підлітків, які збираються в цьому дворі майже кожен день і голосно вмикають музику, кричать і використовують нецензурні слова, раптово накинулися на жінку, яка зробила їм зауваження.

"Жінка, яку, мабуть дістала вже ця компанія, вийшла й попросила їх піти. На що почула купу матів і образ. Почали розмовляти вже на підвищених тонах. Ці діти вирішили, що цього мало і почали кидати камінням прямо в жінку, кілька разів потрапили, обливали водою", - сказано в повідомленні.

Також очевидець зауважив, що за постраждалу заступилися дорослі й на місце пригоди викликали поліцію. Однак підлітки розбіглися до того, як патрульні приїхали.

"Таке відбувається досить часто. Тому, якщо хтось впізнає свою дитину на фото, прохання провести виховні бесіди або зберемо небайдужих мешканців будинку і будемо діяти по-іншому, раз батьки не навчили своїх дітей нормально себе вести. Таке відчуття, що вибігли з лісу, гірше мавп", - попередив свідок інциденту.

У Новомосковську підлітки накинулися на сусідку (facebook.com/pdslh.nmsk)

У мережі неоднозначно поставилися до даної ситуації і деякі навіть звинуватили сусідку в тому, що це вона труїть дітей.

Ця бабуся "психічно хвора" і це знає кожен, хто живе в тих будинках. Вона сама їх чіпає, б'є палицею і кидає каміння, матюкається, як швець на них, а поліція буває у неї частіше, ніж удома і нічим не може допомогти обом сторонам.

Де тут плітки? Є факт, діти знущалися над хворою літньою людиною. Нехай сто разів вона буде неправа. Є інші методи, а не приходити на двір, як у цирк, погратися з нею.

Зараз кидаються камінням, а через 5 років будуть з пістолета стріляти. Потрібно вживати заходів, поки не пізно.

Скріншот коментарів (facebook.com/pdslh.nmsk)

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