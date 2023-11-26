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Худеем без диет и спорта: попробуйте есть по-новому и вы будете приятно удивлены

Как быстро похудеть (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Многие хотят похудеть, но не знают, с чего начать. Конечно, не все стремятся начать новую жизнь со спорта и диет. Но есть простой лайфхак, благодаря которому вы начнете худеть даже без тренировок и ограничений в еде.

Как сбросить вес, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram сертифицированного тренера по йоге Маниши Ядав.

Начните есть по-новому

По словам блоггерши, во время еды нужно примерно 20 минут для того, чтобы мозг передал сигнал желудку и "известил" его о том, что организм получил достаточную порцию вкусного блюда. И если вы начнете есть медленнее, вы будете ощущать сытость раньше, чем начнете переедать.

Ядав советует использовать правило "32". Начните жевать медленнее и не проглатывать пищу кусками. Тщательно жуйте и не торопитесь.

"Часто мы едим больше ради вкуса, а не голода. А когда вы дадите вкусовым рецепторам больше времени с едой (пожевывая ее 32 раза), это автоматически заставит вас чувствовать себя сытыми быстрее", - пояснила блогерша.

Пережевывайте еду по 32 раза (фото: freepik.com)

Почему пережевывание пищи очень полезно

Хорошее пережевывание пищи имеет массу преимуществ, в частности:

  • улучшение психологического состояния: процесс пережевывания может способствовать выработке эндорфинов, гормонов счастья, которые улучшают настроение и снижают уровень стресса.
  • повышение психологического наслаждения от пищи: хорошее пережевывание позволяет лучше чувствовать вкус и аромат пищи, обеспечивая более полноценный кулинарный опыт.
  • улучшение желудочно-кишечного пищеварения: маскировка пищи слюной во время пережевывания помогает в начальной фазе расщепления пищи
  • облегчение процесса пищеварения в желудке и уменьшение риска переедания: пережевывание помогает получить чувство наслаждения едой и насытиться.

Самое важное, что хорошее пережевывание является частью здорового питания и способствует общему улучшению вашего состояния. Это позволяет лучше использовать питательные вещества из пищи и поддерживать общее физическое и психологическое состояние.

Напомним, ранее уже стало известно, что нутрициолог назвала популярный продукт, провоцирующий сердечные болезни и хронические воспаления.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что произойдет с организмом, если спать всего 5 часов в сутки.

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