Худеем без диет и спорта: попробуйте есть по-новому и вы будете приятно удивлены

Многие хотят похудеть, но не знают, с чего начать. Конечно, не все стремятся начать новую жизнь со спорта и диет. Но есть простой лайфхак, благодаря которому вы начнете худеть даже без тренировок и ограничений в еде.
Как сбросить вес, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram сертифицированного тренера по йоге Маниши Ядав.
По словам блоггерши, во время еды нужно примерно 20 минут для того, чтобы мозг передал сигнал желудку и "известил" его о том, что организм получил достаточную порцию вкусного блюда. И если вы начнете есть медленнее, вы будете ощущать сытость раньше, чем начнете переедать.
Ядав советует использовать правило "32". Начните жевать медленнее и не проглатывать пищу кусками. Тщательно жуйте и не торопитесь.
"Часто мы едим больше ради вкуса, а не голода. А когда вы дадите вкусовым рецепторам больше времени с едой (пожевывая ее 32 раза), это автоматически заставит вас чувствовать себя сытыми быстрее", - пояснила блогерша.
Пережевывайте еду по 32 раза (фото: freepik.com)
Хорошее пережевывание пищи имеет массу преимуществ, в частности:
Самое важное, что хорошее пережевывание является частью здорового питания и способствует общему улучшению вашего состояния. Это позволяет лучше использовать питательные вещества из пищи и поддерживать общее физическое и психологическое состояние.
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