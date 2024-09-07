"Кто предатель?". Военнослужащий ВСУ в песне высмеял побег Волошина за границу (видео)

Что известно

Гарри представил трек под названием "Волошка", в котором говорится об Александре. Там автор поет о двух разных мирах: военных, защищающих нашу независимость и отдающих за нее собственные жизни; и инфлюэнсеров, которые сначала устраивают сборы и агитируют за поддержку украинской армии, а затем выезжают за границу.

А также - при этом продолжают отдыхать в чужих странах и вести развлекательный образ жизни.

скриншоты из видео

В ролике, который опубликовал Шульц, можно увидеть кадры военной обыденности и кадры из жизни блогера. В том числе Гарри упоминает и о сомнительных способах заработка Волошина, где отмечает так называемые "пирамиды" или другие "схемы", на которых якобы поднялся инфлюэнсер.

скриншоты с видео

"Вигнанець вічний ти

Навіть допоки над мені заб'ють дошку

Навіть тоді на ній не зацвіте волошка

Хай стрім летить у світ

Свіфти хай зупинять там пі*арів

Хай бьюті спіріт виставить у стрій у своїх фріспінерів

Хай Джавелін в бою змішається з чіллом та джином

Якби я міг, то не дав би за тебе їм загинути", - зачитывает рэп в пронзительной композиции Гарри.

К слову, на своей странице Шульц также публикует и другие украиноязычные треки, в которых высказывает свои мысли по поводу происходящих в мире разных событий. Также он презентует стихи украинских поэтов на современный лад.

Напомним, недавно стало известно, что Волошин выехал из Украины. Он перестал это скрывать и подтвердил, что находится в Испании.

Более того, блогер отметил, что собирается открывать там ФЛП и платить налоги там, а своего будущего в Украине он не видит до тех пор, "пока здесь не изменится система".