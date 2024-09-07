"Кто предатель?". Военнослужащий ВСУ в песне высмеял побег Волошина за границу (видео)

Военнослужащий ВСУ Гарри Шульц высказался о блогере Александре Волошине и всех, кто поддержал его позицию. Сделать это защитник решил с помощью песни, в которой ясно продемонстрировал свое отношение к звезде соцсетей.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал воина рассказывает об этом подробнее.
Гарри представил трек под названием "Волошка", в котором говорится об Александре. Там автор поет о двух разных мирах: военных, защищающих нашу независимость и отдающих за нее собственные жизни; и инфлюэнсеров, которые сначала устраивают сборы и агитируют за поддержку украинской армии, а затем выезжают за границу.
А также - при этом продолжают отдыхать в чужих странах и вести развлекательный образ жизни.
В ролике, который опубликовал Шульц, можно увидеть кадры военной обыденности и кадры из жизни блогера. В том числе Гарри упоминает и о сомнительных способах заработка Волошина, где отмечает так называемые "пирамиды" или другие "схемы", на которых якобы поднялся инфлюэнсер.
"Вигнанець вічний ти
Навіть допоки над мені заб'ють дошку
Навіть тоді на ній не зацвіте волошка
Хай стрім летить у світ
Свіфти хай зупинять там пі*арів
Хай бьюті спіріт виставить у стрій у своїх фріспінерів
Хай Джавелін в бою змішається з чіллом та джином
Якби я міг, то не дав би за тебе їм загинути", - зачитывает рэп в пронзительной композиции Гарри.
К слову, на своей странице Шульц также публикует и другие украиноязычные треки, в которых высказывает свои мысли по поводу происходящих в мире разных событий. Также он презентует стихи украинских поэтов на современный лад.
Напомним, недавно стало известно, что Волошин выехал из Украины. Он перестал это скрывать и подтвердил, что находится в Испании.
Более того, блогер отметил, что собирается открывать там ФЛП и платить налоги там, а своего будущего в Украине он не видит до тех пор, "пока здесь не изменится система".
Ранее Волошин эмоционально ответил на хейт на фоне своего выезда из Украины.
А его бывшая тем временем сделала неожиданное заявление о личной жизни.