Кто из участников "Лиги смеха" переехал в Москву: Люленов назвал известные фамилии

Участник и победитель, а теперь тренер "Лиги смеха" Иван Люленов сказал, кто из его коллег по сцене уехал строить карьеру в Россию.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина (проект Styler).
По словам Ивана, участники "Лиги смеха" продолжают общение между собой даже после завершения проекта.
"В Инстаграме переписываемся, огоньки присылаем, современное общение. У кого шоу получилось, у кого песня. Очень прикольно, когда у всех есть успехи, и они с тобой сотрудничают", - говорит он.
Но есть и те, кто выбрал развивать свое будущее в России. С этими людьми Иван не общается.
Это, например, стендапер Андрей Колмачевский с первого сезона "Лиги смеха". В комментариях под постами в соцсетях он рассказал, что родственники с ним не общаются. Тем не менее, он планирует вернуться в Украину после завершения войны.
А еще участник команды "Одесские мансы" Никита Шевчук, очень часто находившийся в Киеве. На ближайшее время у него запланировано три концерта в Москве.
Никита Шевчук (фото: росСМИ)
Напомним, ранее комик Иван Люленов признался, почему боялся ехать в Киев.
Кроме того, недавно появилась запись с микрофонов Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении.