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Кто из участников "Лиги смеха" переехал в Москву: Люленов назвал известные фамилии

Участники "Лиги смеха", переехавшие в Москву (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Участник и победитель, а теперь тренер "Лиги смеха" Иван Люленов сказал, кто из его коллег по сцене уехал строить карьеру в Россию.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина (проект Styler).

По словам Ивана, участники "Лиги смеха" продолжают общение между собой даже после завершения проекта.

"В Инстаграме переписываемся, огоньки присылаем, современное общение. У кого шоу получилось, у кого песня. Очень прикольно, когда у всех есть успехи, и они с тобой сотрудничают", - говорит он.

Но есть и те, кто выбрал развивать свое будущее в России. С этими людьми Иван не общается.

Это, например, стендапер Андрей Колмачевский с первого сезона "Лиги смеха". В комментариях под постами в соцсетях он рассказал, что родственники с ним не общаются. Тем не менее, он планирует вернуться в Украину после завершения войны.

Андрей Колмачевский (фото: instagram.com/andrei.kolmachevski)

А еще участник команды "Одесские мансы" Никита Шевчук, очень часто находившийся в Киеве. На ближайшее время у него запланировано три концерта в Москве.

Никита Шевчук (фото: росСМИ)

Полное интервью со звездой "Лиги смеха" Иваном Люленовым

 

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