Кто такая Валентина Бузина?

Валентина Бузина - мать Олеся Бузины, украинского журналиста и публициста, который погиб в 2015 году в Киеве при невыясненных обстоятельствах. Валентина Бузина несколько лет требовала расследования убийства сына

Мать Олеся Бузины жила в Киеве, на улице Дегтяревской - именно там, где и проживала на момент трагедии в 2015 году. После гибели сына осталась одна и долгое время занималась общественной деятельностью - участвовала в судебных заседаниях, связанных с расследованием дела сына, давала комментарии и интервью, в том числе - пророссийским медиа.

Последние годы Валентина Бузина вела закрытый образ жизни, редко появлялась в информационном пространстве. По словам соседей, она была замкнутым человеком и изредка общалась разве что с друзьями своего сына.

На момент смерти Валентине Бузине было более 90 лет. Точная причина ее смерти пока не известна, но в росСМИ активно раскручивают по этому поводу - "трагическую историю женщины, которая так и не добилась справедливости". Валентина Бузина (фото: buzina.org)

Почему российские СМИ активно пишут о ее смерти?

Отметим, что российские СМИ активно освещали убийство Олеся Бузины в 2015 году. Они представляли это как политическое убийство, связанное с его пророссийской позицией и преследованием инакомыслия в Украине.

Своими публикациями о смерти матери журналиста российские медиа в очередной раз "разгоняют" нарратив о так называемых "преступлениях киевского режима". Скриншот

Валентину Бузину также в сети "оплакивают" известные украинские журналисты-предатели, в частности Ольга Шарий и Диана Панченко, которые находятся под санкциями СНБО.



"Умерла Валентина Павловна Бузина, мать Олеся Бузины. Я ее знала: "Я не могу умереть, пока убийцы моего сына не наказаны", - говорила она мне в разговоре. Я знаю много трагических историй. Но эта одна из худших... Много несправедливости придется искоренить. На многие вопросы ответить. Но мы это сделаем. Ради этой храброй женщины и таких, как она", - написала Панченко в своих соцсетях.

Кто такой Олесь Бузина?

Олесь Бузина - украинский журналист, публицист и писатель, известный своими пророссийскими взглядами. Родился в Киеве, учился на филологическом факультете Киевского национального университета им.

Свою карьеру строил в таких изданиях, как "Кievskie Vedomosti" и "Сегодня", где часто публиковал контраверсионные тексты на темы украинской истории и политики.

Также был автором ряда книг, в частности "Вурдалак Тарас Шевченко" и "Тайная история Украины-Руси", вызвавших возмущение среди украинской интеллигенции и читателей.

Бузина активно выступал на телевидении, где продвигал идеи "общего исторического прошлого" с Россией и критиковал украинское национальное движение.

16 апреля 2015 года Олесь Бузина был убит возле своего дома в Киеве. Убийство стало резонансным, а обстоятельства остаются до конца не выясненными. Несколько подозреваемых были арестованы, однако до сих пор нет окончательного судебного приговора. Олесь Бузина (фото: Википедия)

Подозреваемыми в преступлении являются Андрей Медведько (экс-боец батальонов МВД "Киев-2" и "Гарпун") и Денис Полищук (лейтенант гвардии ВСУ, был командиром 54-го отдельного разведывательного взвода).

Их арестовали, но Полищука через 2 месяца освободили под залог, который внес бизнесмен и медиа-владелец Алексей Тамразов. Медведько изменили меру с домашнего ареста на личное обязательство. Вину они не признали.

В 2017 году было завершено досудебное расследование уголовного производства об убийстве Олеся Бузины. И в этом же году Апелляционный суд Киева отказался менять подсудность дела об убийстве и вернул его в Шевченковский суд столицы.

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