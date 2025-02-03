Кто такая Бьянка Цензори, которую выгнали с церемонии "Грэмми" из-за "голого" платья

Бьянка Цензори родилась 5 января 1995 года в австралийском Мельбурне. Ее семья имеет довольно скандальную историю: дядя получил славу как "Мельбурнский Аль Капоне" и в 1982 году получил смертный приговор за убийство, который позже изменили на пожизненное заключение.

Отец Бьянки, Лео, также имел проблемы с законом - в 1980-х он отбывал наказание за причастность к наркоторговле, преступной деятельности и незаконное хранение боеприпасов.

Мать Цензори, Александра, несмотря на предостережения близких, все же вышла замуж за Лео. В их браке родились три дочери. Бьянка - самая старшая. Ее сестра Анджелина работает моделью и нередко повторяет смелый стиль Бьянки, тогда как младшая сестра, Алисия, ведет частный образ жизни, работает медсестрой и воспитывает ребенка.

Детство и юность Бьянки прошли в Мельбурне. Она получила образование в Carey Baptist Grammar School, а затем поступила в Мельбурнский университет на факультет архитектуры. Хотя ее семья имела стабильное финансовое состояние, обучение она оплачивала самостоятельно, занимаясь дизайном и работая над небольшими проектами. Бьянка Цензори (фото: Getty Images)

О ее юности известно немного, поскольку в сети почти нет архивных фото. Однако знакомые вспоминают, что ее стиль существенно отличался от теперешнего, хотя она всегда тяготела к ярким и нестандартным образам. Еще с детства девушку интересовала архитектура и искусство - этому способствовала ее тетя, которая знакомила ее с известными художественными произведениями.

Еще до завершения учебы она запустила собственный бренд украшений Nylons Jewellery, который просуществовал четыре года. Несмотря на то, что бренд не стал широко известным за пределами Австралии, он позволил Бьянке получить первый серьезный доход.

Далее она продолжила карьеру в сфере дизайна - работала консультантом в компании Kelektiv, а после получения диплома - архитектором в DP Toscano Architects в штате Виктория.

Около 2019 - 2020 годов Бьянка переехала в США, что стало ключевым моментом в ее карьере. Она присоединилась к команде Yeezy - бренда, основанного Канье Уэстом. Эта компания сотрудничала с ведущими мировыми брендами, среди которых Louis Vuitton, Nike, Adidas и Gap.

Бьянка Цензори (фото: Getty Images)

Согласно ее профилю в LinkedIn, Бьянка работает в Yeezy с 2020 года и в настоящее время возглавляет архитектурный отдел компании. Однако детали ее деятельности остаются малоизвестными, поскольку архитектурное направление в бренде одежды и обуви почти не афишируется.

Знакомство с Канье Уэстом

С рэпером модель познакомилась на работе, хотя подробности их отношений остаются загадкой - они не давали совместных интервью и не рассказывали историю своего знакомства.

На момент, когда стало известно об их романе, Уэст уже официально расстался с Ким Кардашьян. До этого у него были короткие отношения с актрисой Джулией Фокс и моделями Чейни Джонс и Джулианой Налу.

Бьянка Цензори и Канье Уэст (фото: Getty Images)

Первые совместные фото Бьянки и Канье появились в 2022 году, а в конце того же года рэпер даже посвятил ей песню. В декабре, примерно через месяц после развода с Кардашьян, в СМИ появилась информация, что Уэст тайно женился на Бьянке, проведя закрытую церемонию.

Как одевается Бьянка Цензори

Яркие и иногда слишком откровенные наряды Бьянки неоднократно шокировали публику. Она может без лишних трудностей выйти на улицу в прозрачном топе и чулках, завершив образ высокими каблуками. Нижнее белье для нее не всегда является обязательным элементом одежды.

Бьянка Цензори и Канье Уэст (фото: Getty Images)

Поклонники и поклонники громких светских событий запомнили выход модели в полностью прозрачном комбинезоне, под который она надела лишь чулки с резинками.

Однако главной особенностью Бьянки остаются колготки, которые она носит как самостоятельный элемент одежды, без юбок или шорт.

Хотя многие пользователи соцсетей считают такой стиль неприязненным для повседневных прогулок, сторонники Канье Уэста видят в этом выражение личного стиля и формы самовыражения.

Из-за чего Бьянку выгнали с "Грэмми"

30-летняя Бьянка появилась на церемонии в полностью прозрачном сетчатом платье, под которым не было нижнего белья. Сам Канье Уэст выбрал черный костюм и очки.

Бьянка Цензори с Канье Уэстом (фото: Getty Images)

По информации источников, наряд модели вызвал возмущение у присутствующих. На красной дорожке она появилась в шубе, а затем демонстративно сняла ее перед фотографами.

Бьянка Цензори с Канье Уэстом (фото: Getty Images)

Сообщается, что Уэст и Бьянка пришли на мероприятие без приглашения, и после того, как модель продемонстрировала свой вид, их попросили покинуть событие и сопроводили в полицию для объяснений. Другой источник отметил, что пара покинула событие по собственному желанию.