Блогер, патриотка и волонтер. Кто такая Анна Жук, которая погибла в страшном ДТП

Сегодня сеть ошеломила трагическая новость: в смертельном ДТП погибла популярная блогерша Анна Жук, более известная под псевдонимом Аннет.

Что известно о ее жизни и деятельности? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Биография Анны Жук

Анна была известным украинским блогером, которая активно выражала свою проукраинскую позицию.

На ее страницу в Instagram подписано более 370 тысяч человек, а ее Telegram-канал собрал почти 35 тысяч поклонников. Сейчас оба аккаунта Аннет закрыты.

Анна Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Анна вместе с мужем, который был младше ее на 14 лет, воспитывала троих сыновей. Ее семья проживала в Харькове.

Анна Жук с мужем (фото: instagram.com/anet080808_fan)

"У нас совсем нет никакой разницы в возрасте. Он многому меня учит, даже в духовном плане. Он очень развитый человек, если я не ошибаюсь, шесть лет служил в церкви. Он действительно верующий и добрый человек. Максимально спокойный, а я, наоборот, более активная, как вертолет. Но между нами есть баланс, как весы по знаку зодиака. Я, пожалуй, нашла свое равновесие", - рассказывала она о своем возлюбленном в одном из своих интервью.

Жук также делилась, что была беременна двойней, однако не смогла выносить детей, потому что произошел выкидыш.

Младший сын Анны Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Она была активной в социальной жизни и регулярно делилась с подписчиками фото и видео в своем блоге.

Блогерша также активно занималась волонтерской деятельностью. В 2023 году она приехала в Херсон, где спасала жизни пенсионеров и животных.

Анна Жук (фото: Telegram-канал Instamania)

За свою помощь в приближении победы она получила награду "За содействие армии" от главнокомандующего ВСУ.

"Спасибо лучшей аудитории Спасибо лучшей аудитории, спасибо от имени каждого парня, которому мы помогли за это время войны, спасибо за ваши искренние сердца и за добрую душу", - писала она в соцсетях.

Анна Жук (фото: Telegram-канал Instamania)

Что известно о гибели Анны Жук в ДТП

Трагедия произошла утром на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Полтавской области, недалеко от села Засулье возле Лубен. Сейчас правоохранители выясняют причины и детали дорожно-транспортного происшествия.

По предварительной информации, за рулем автомобиля Lexus находился 24-летний мужчина. Автомобиль на большой скорости врезался в грузовик, который был припаркован за пределами проезжей части.

В результате аварии 39-летняя женщина, которая была пассажиркой Lexus, погибла на месте из-за полученных травм. Водитель грузовика (41 год), водитель Lexus и 8-летний пассажир внедорожника получили телесные повреждения и были доставлены в Лубенскую больницу интенсивного лечения.