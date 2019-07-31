Хто не скаче, той москаль: відео з тренінгу "слуг народу" підірвало мережу

На депутатських курсах у Трускавці народні обранці вчаться стрибати на місці
У мережі з'явилося відео з тренінгу депутатів партії "Слуга народу", який проходить у Трускавці. У ролику показано, як новоспечені нардепи вчаться стрибати. Цікаво, що роблять вони це без музики. Відеоролик на своїй сторінці в Facebook опублікував Олександр Мариковський.
"Хто не скаче, той москаль. Останній тренінг на сьогодні з елементами руханки", - іронічно підписав ролик Мариковський.
Відео: тренінг депутатів в Трускавці (facebook.com/marikovski)
Користувачі мережі відреагували на відео, яке буквально підірвало інтернет-простір. Люди пишуть, що депутатів вчать стрибати замість того, щоб приймати рішення. Також користувачі цікавляться, скільки отримали організатори за подібний тренінг.
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