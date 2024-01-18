RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кто может представить Украину на Евровидении 2024 года: букмекеры дали прогноз

Евровидение 2024 – прогнозы букмекеров (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Букмекеры объявили имена участников Нацотбора на Евровидение 2024 года, которые могут представить Украину на конкурсе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovisionworld .

Кто может представить Украину на Евровидении 2024 года

Участники Нацотбора на Евровидение 2024 года все еще продолжают борьбу друг с другом. Недавно каждый из них прошел жеребьевку и официально представил песню, с которой собирается выступать на международном конкурсе.

Поскольку все участники очень талантливы, то букмекеры решили провести опрос, кто может представить Украину.

По данным официального сайта – первую позицию занимает дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Они набрали 54 процента благодаря своему треку Teresa&Maria с этно-мотивами.

Поскольку певицы имеют колоссальный отрыв от других участников, вполне возможно, что они и представят Украину на Евровидение.

 

Второе место занял эпатажный украинский певец MELOVIN, набравший 17 процентов по статистике букмекеров.

Напомним, что в 2018 году артист занял 17-е место на Евровидении. А теперь Константин хочет вырваться вперед и занять одно из первых мест.

 

Третье место заняла певица ANKA  ее коэффициент составляет 8 процентов. Именно ее выбрали с помощью голосования в мобильном приложении "Действие".

Скриншот

Какой стране букмекеры прогнозируют победу

Также список Евровидения 2024 года на ставках мировых букмекеров на победу в конкурсе возглавила Украина.

Пока первая тройка возможных победителей выглядит так:

  • первое место - Украина
  • второе место - Великобритания
  • третье место - Италия.

Скриншот

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидениеартиси