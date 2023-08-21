Кто и как может получить увольнение от военной службы уже сейчас: полный список оснований

В Украине военное положение продлили до 15 ноября 2023 года. Вместе с этим в течение лета добавили несколько оснований для увольнения со службы. Однако для контрактников и мобилизованных - они разные.
Основания для увольнения контрактников и мобилизованных отличаются. В частности, военные контрактной службы, которые не являются гражданами Украины, могут уволиться по собственному желанию.
Военные контрактной службы не могут уволиться, если:
у них есть жена (супруг) с инвалидностью
один из родителей (своих или жены/супруга) имеет инвалидность I или II группы
на содержании военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. Если дети рождены в другом браке и проживают с матерью, нужно подтвердить факт содержания детей документами об уплате алиментов
Основания для увольнения:
Военные, отбывающие службу по мобилизации, имеют следующие основания для увольнения:
после достижения 60 лет
после вступления в силу судебного приговора о лишении, ограничении свободы или лишении звания
после признания непригодным или временно непригодным с пересмотром комиссией ВВК
одинокие родители, воспитывающие ребенка самостоятельно
для ухода за ребенком, больным тяжелыми болезнями, предусмотренными законом
по уходу за ребенком с инвалидностью
для ухода за отцом, матерью, женой, мужем с инвалидностью
для опеки над больными отцом, матерью, мужем, женой
в связи с наличием жены, мужа, отца, матери с инвалидностью
из-за беременности и для отпуска по уходу за ребенком
по уходу за признанным судом недееспособным человеком
в случае, если родственники мобилизованного погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны от агрессии РФ
Уволиться от военной службы можно только тогда, когда человек предоставит документы, подтверждающие основания для увольнения.
Ранее мы рассказывали о том, что пограничникам откроют реестры призывников.
Читайте также о том, куда обращаться, если у вас возникли проблемы при прохождении ВВК.