Кто играл маньяка в фильме "Коллекционер": вы не узнаете его без маски (фото)

Герой фильма "Коллекционер" - один из самых жутких антагонистов в современных слэшерах, который прятал свое лицо за черной маской. Но в реальной жизни актер выглядит совсем не так - вы точно удивитесь, когда увидите его фото.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто играл маньяка в фильме "Коллекционер" и как он выглядит без маски.

О чем фильм "Коллекционер"

Слэшер, первая часть которого вышла в 2009 году, был одним из самых обсуждаемых фильмов ужасов того времени. В центре сюжета бывший преступник Аркин, который оставил кражи в прошлом, но ему приходится согласиться на новую авантюру.

Мужчина планирует ограбить дом, но когда он туда попадет, то увидит нечто ужасное. Окажется, что он в ловушке. Маньяк в маске держит в заложниках целую семью и не планирует никого отпускать.

Фильм называли конкурентом "Пилы", хотя и слэшер получил неоднозначные отзывы критиков. "Коллекционер" не ограничился одной частью и получил продолжение.

Кто сыграл маньяка в "Коллекционере" - фото без маски

В первой части антагониста в маске сыграл доминиканский актер Хуан де Хесус Фернандес де Аларкон. Внимательные зрители могли заметить его в начале фильма, когда возле поместья, где произойдет жуткая резня, работали строители.

Кто играл "Коллекционера" (скриншот)

Сейчас актеру 68 лет, а на момент съемок ему было 53. Карьеру Хуана трудно назвать успешной, обычно он играл эпизодические роли и часто был антагонистом. А еще он - сценарист и режиссер.

После "Коллекционера" актер не получал громких ролей. Но в Доминикане он снялся в нескольких фильмах, где играл ключевых персонажей. Речь идет о лентах "Encargo" и "El Gallo".

Актер из "Коллекционера" (скриншот)

А еще Хуан де Хесус активно ведет соцсети. Он делится своими фото и показывает, каким был в молодости.

Instagram Фернандеса (скриншот)

В нем действительно трудно узнать того самого маньяка. Но даже с закрытым лицом актер сумел передать характер "Коллекционера" и стать одним из самых жутких антагонистов из культовых слэшеров начала "нулевых".

Актер из "Коллекционера" (фото: instagram.com/thejuanfernandez)