Кто играл маньяка в фильме "Коллекционер": вы не узнаете его без маски (фото)
Герой фильма "Коллекционер" - один из самых жутких антагонистов в современных слэшерах, который прятал свое лицо за черной маской. Но в реальной жизни актер выглядит совсем не так - вы точно удивитесь, когда увидите его фото.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто играл маньяка в фильме "Коллекционер" и как он выглядит без маски.
О чем фильм "Коллекционер"
Слэшер, первая часть которого вышла в 2009 году, был одним из самых обсуждаемых фильмов ужасов того времени. В центре сюжета бывший преступник Аркин, который оставил кражи в прошлом, но ему приходится согласиться на новую авантюру.
Мужчина планирует ограбить дом, но когда он туда попадет, то увидит нечто ужасное. Окажется, что он в ловушке. Маньяк в маске держит в заложниках целую семью и не планирует никого отпускать.
Фильм называли конкурентом "Пилы", хотя и слэшер получил неоднозначные отзывы критиков. "Коллекционер" не ограничился одной частью и получил продолжение.
Кто сыграл маньяка в "Коллекционере" - фото без маски
В первой части антагониста в маске сыграл доминиканский актер Хуан де Хесус Фернандес де Аларкон. Внимательные зрители могли заметить его в начале фильма, когда возле поместья, где произойдет жуткая резня, работали строители.
Кто играл "Коллекционера" (скриншот)
Сейчас актеру 68 лет, а на момент съемок ему было 53. Карьеру Хуана трудно назвать успешной, обычно он играл эпизодические роли и часто был антагонистом. А еще он - сценарист и режиссер.
После "Коллекционера" актер не получал громких ролей. Но в Доминикане он снялся в нескольких фильмах, где играл ключевых персонажей. Речь идет о лентах "Encargo" и "El Gallo".
Актер из "Коллекционера" (скриншот)
А еще Хуан де Хесус активно ведет соцсети. Он делится своими фото и показывает, каким был в молодости.
Instagram Фернандеса (скриншот)
В нем действительно трудно узнать того самого маньяка. Но даже с закрытым лицом актер сумел передать характер "Коллекционера" и стать одним из самых жутких антагонистов из культовых слэшеров начала "нулевых".
Актер из "Коллекционера" (фото: instagram.com/thejuanfernandez)
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При создании материала были использованы источники: сайт Фернандеса и его Instagram, Википедия.