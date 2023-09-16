Кто будет восстанавливать Украину: вызовы, тенденции и опыт стран, которые мы можем перенять

Победа Украины - это не только об одном дне, прекращении военных действий или выплате репараций. Победа - это процесс полноценного восстановления нашего государства, в результате которого оно станет успешным и экономически развитым. Путь к этому, прежде всего, это прекращение боевых действий, освобождение всех оккупированных территорий и начало масштабного восстановления.

Три главных столба, на которых держится восстановление Украины - это обеспечение мира, финансовых поступлений и наличие специалистов , чьими руками будет восстанавливаться страна.

Если над первыми двумя факторами усиленно работают государство и ВСУ, то с обеспечением рабочих рук для восстановления эксперты уже прогнозируют большую проблему.

До полномасштабного вторжения в Украину существовала проблема оттока специалистов за границу. После 24 февраля она только обострилась, ведь Украину покинули не только представители разных профессий, но и многие молодые люди, ученики, студенты. Это - негативное влияние не только на текущее состояние трудовых ресурсов в Украине сейчас, но и в перспективе.

Частично на деоккупированных территориях уже начался процесс восстановления городов, домов, инфраструктуры и предприятий. В будущем масштабы восстановления, которые необходимо осуществить, будут в разы больше, что потребует привлечения значительных финансовых ресурсов и самое главное - компетентных людей. По оценкам Украинского института будущего, на май 2023 года постоянное население Украины составляет 29 млн человек. Поэтому уже назревает вопрос: кто будет восстанавливать Украину после победы?

Чтобы развить достойный европейский уровень жизни, восстановить все разрушенное оккупантами, конечно, нужна победа, деньги, но самыми важными остаются люди.

По данным социологов, примерно 70% украинцев, вынужденно переехавших за границу, готовы вернуться домой. Однако эти цифры очень ориентировочные, ведь сильно зависят от дальнейшей ситуации внутри Украины, которую трудно спрогнозировать. Выехавшие с детьми женщины больше ориентируются на их обучение и с каждым новым учебным годом вероятность их возвращения домой уменьшается.

После начала полномасштабного вторжения Украину покинуло около 640 тысяч школьников и около 800 тысяч молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет. Совокупно - более миллиона украинцев уже учатся в европейских странах с развитой образовательной системой, они имеют возможность получить диплом европейской страны - билет на рынок труда ЕС.

Достойную альтернативу для обучения молодежи сейчас в Украине трудно предложить, ведь из-за военных действий и постоянных обстрелов существует проблема с качественной подготовкой специалистов, особенно рабочих специальностей, крайне необходимых для восстановления Украины.

Многие учебные заведения физически разрушены и непригодны для обучения. Внедрять изменения и строить высококачественную систему образования во время войны - задача не из легких. Здесь 100% нужна вовлеченность общественных организаций, например, занимающихся профессиональными курсами и помогающих украинцам осваивать новые востребованные профессии, международные организации и специальные программы для восстановления учебных заведений. Важным шагом является создание совместных учебных программ вместе с бизнесом, что позволяет получать максимально актуализированные знания и готовить специалистов согласно реальным потребностям рынка.

Именно запрос на специалистов рабочих специальностей один из самых высоких в Украине, такая тенденция еще в течение длительного времени точно будет иметь место, учитывая, что для восстановления страны нужны строители, электрики, каменщики, крановщики и другие рабочие, подготовкой которых в Украине занимаются профессионально- технические училища.

Из-за бюджета военного времени крупные инвестиции в профессионально-техническое образование не стоит ожидать. Как один из вариантов разрешения ситуации - это наработка системы партнерств между профессионально-техническими училищами, колледжами и представителями крупного, среднего и малого бизнеса. Это хорошая возможность для молодежи попробовать себя в разных профессиях, получить опыт. Для представителей бизнеса это шанс приобщиться к росту рабочих кадров в Украине и поддержать студентов.

Вот несколько очень удачных примеров других экономически развитых стран, опыт которых мы могли бы перенять.

Германия

Дуальная система обучения в Германии известна своей успеваемостью. В этой системе студенты проводят определенное количество времени в учебных заведениях и определенное количество времени на предприятиях, где они получают практический опыт. Это позволяет получить реальные навыки и опыт в рабочей обстановке, а предприятиям отобрать и научить молодых работников в соответствии со своими потребностями.

США

Программа обучения на предприятии (Work-Based Learning Programs) в США предусматривает партнерство между школами и компаниями с целью обучения студентов практическим навыкам. Студенты могут выполнять работу на предприятии, получая при этом кредиты за обучение. Это позволяет получить реальный опыт работы и наладить связи с профессиональной отраслью.

Канада

Программа обучения с помощью кооперации (Cooperative Education Programs) в Канаде объединяет обучение в университетах и колледжах с работой на предприятиях. Студенты чередуются между семестрами обучения и работой на предприятии, получая необходимый опыт работы и практические навыки в выбранной отрасли.

Норвегия

Проект Fagbrev в Норвегии направлен на обеспечение обучения и практикума для студентов профессионально-технических учебных заведений в сотрудничестве с предприятиями. Студенты проводят определенную часть обучения на рабочем месте, получая опыт работы в реальных условиях и под руководством профессионалов в определенной области.

На OLX Работа мы также наблюдаем скачок роста на специалистов рабочих специальностей. Например, количество вакансий "синих воротничков" в июне 2021 года составило 45 875 объявлений, по состоянию на май 2023 года их количество выросло на 50%. В перспективе значительный рост ожидается в области строительства, ведь наибольшая потребность в восстановлении жилой, гражданской и промышленной инфраструктуры. Для страны, которая воюет и требует много ресурсов и специалистов для восстановления, нужно вкладывать в рабочие специальности и повышать престиж таких профессий среди молодежи.

Главным фактором для возвращения людей является безопасность, возможность воссоединить семью, наличие рабочих мест, достойный уровень оплаты труда. Поэтому вместе с наработкой новой миграционной политики и поиском рабочих рук за границей, критически важно вкладывать в то, что будет стимулировать наших людей возвращаться домой, а особенно - инвестировать в улучшение и реформирование системы образования, особенно для представителей профессий, которые в большой степени занимаются восстановлением страны.