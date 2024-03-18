Хронические болезни не будут обостряться: 7 привычек, которые нужно ввести в свою жизнь сейчас

Весна - прекрасное время года, когда нужно перезагрузить свое здоровье и дать себе новый старт. Следует ввести в свою жизнь некоторые полезные привычки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.
Семейный врач Лариса Титарчук рассказала, что весной день становится длиннее и меняется температура окружающей среды. Также меняется питание.
Если зимой большинство нашего рациона это какие-то солености, вареные, запеченные, жареные продукты, то весной в рационе начинают преобладать свежие фрукты и овощи. И все эти изменения опять-таки отражаются в состоянии нашего организма.
Люди, у которых есть определенные болезни, более чувствительны к их обострению, когда меняется режим дня, биоритмы и питание, и даже погода.
Врач советует ввести некоторые привычки в жизни, которые помогут оставаться здоровыми:
Добавим, что постоянный стресс и переутомление ослабляют наш иммунитет. Потому необходимо стабилизировать режим сна.
Попробуй меньше находиться в негативных ситуациях, избегать конфликтов и того, что портит настроение.
Осенью также нужно получить необходимые для организма витамины.
Для того чтобы сохранить витамины в организме, необходимо:
Так как ни в одном пищевом продукте нет полного состава витаминов - объединяйте их между собой в рационе.
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