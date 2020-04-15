Ці хронічні хвороби особливо небезпечні під час коронавірусу: запам'ятайте їх

Під час пандемії коронавіруса в Україні та світі людям з хронічними захворюваннями слід бути особливо уважними: стежити за самопочуттям, не наражати себе на ризик зараження. Адже хронічні хвороби сильно впливають на перебіг COVID-19.

"Коли людина звертається за медичною допомогою або має позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію, одне з найголовніших питань - це наявність в неї факторів ризику. Сьогодні в групі ризику такі хронічні захворювання, як: серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, легеневі захворювання, хронічна ниркова недостатність, рак, хвороби з імунодефіцитом або ті, в яких задіяна імунна система і потребує постійної корекції", - сказала лікар-педіатр Наталія Кундіна у ефірі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Експерт наголошує - перебіг цих захворювань наразі завжди йде з погіршенням стану всіх систем організму, в тому числі імунної системи.

"Наприклад, при хронічному перебігу легеневих хвороб завжди порушується транспорт кисню до кліток організму. А коли ще на це порушення нашаровується порушення транспорту кисню, до яких призвела коронавірусна інфекція, то маємо порушення порушення. Тобто в два-три рази погіршення доставки кисню до клітин організму. Так і цукровий діабет - при цьому захворюванні, яке перебігає дуже довго і має хронічний перебіг, є порушення судин і саме воно призводить до того, що вірусна інфекція погіршує стан судинної системи і, звісно, погіршує доставку кисню до клітин всього організму", - зауважила лікар.

Крім того, Кундіна розповіла, які категорії людей мають схильність зараження інфекційними захворюваннями більше, ніж інші.

"В зоні ризику - люди віком 60+. Тому що саме в цієї групи дуже багато хронічних захворювань. Надмірна вага - це теж фактор ризику коронавірусної хвороби. А також це курці, які мають хронічні захворювання легеневої системи. Я вважаю, що хворим, які мають хронічні захворювання, треба продовжувати лікування - не можна закінчувати медикаментозну терапію! Це запорука того, що ви не захворієте на вірусну інфекцію", - резюмувала експерт.

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