Христина Соловий о трагедии во Львове: "Сегодня ночью я прощалась с жизнью"

В начале Христина говорит, что с ней все хорошо и она благодарна за поддержку своих подписчиков.

Вокруг нее слышен звон стекла под ногами, вылетевшего из окон жителей. Однако по словам девушки, люди приходят в себя, дети играют на площадке. Но вместе с тем львовянка не отрицает, что ночь была действительно страшной.

"Ночь была очень страшная. В какой-то момент я попрощалась с жизнью", - рассказывает Соловий.

В то же время она отмечает, что есть люди, которые пострадали по-настоящему. Поэтому следует направлять свою помощь на них.

"Мы должны бороться и поддерживать наших защитников, а весь гнев к врагу превратить в собственную силу и мощь. Во Львове объявлен двухдневный траур. Мои соболезнования родным и близким тех, кто погиб или пострадал. Отомстим", - написала Христина.

Напомним, что ночью 6 июля Россия нанесла ракетный удар "Калибрами" по Львову. Известно, что сначала ракеты летели на Киев, но затем изменили свое направление. В настоящее время количество пострадавших составляет 37 человек, а погибших - четверо.