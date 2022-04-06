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"Бережи вас Господь": військові РФ вразили цинізмом, вибачаючись за вбивства людей у записках

У Бородянці окупанти вибачилися за злочини (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У звільненій від окупантів Бородянці жителі повідомляють про особливий цинізм військових РФ, які жили в їхніх квартирах і будинках та вбивали.

Так, в розпорядженні Styler з'явилися фотографії від місцевих жителів, в будинку яких побував ворог.

Окупанти залишили після себе записку такого змісту.

"Спасибі велике за затишок у вашому домі. Вибачте за двері і город. Дякуємо за їжу. Бережи вас Господь. З любов'ю з Росії", - свідчить записка, залишена на столі окупованого ними будинку.

Також на дверях житла в Бородянці видряпані вибачення.

"Вибачте за паркан і ділянку", - написали окупанти на дверях.

Українці просто вражені таким рівнем цинізму.

Вже ні для кого не секрет, які звірства творили російські військові в Київській області. Вони мародерили, вбивали, ґвалтували, залишаючи після себе вижену землю.

Як ми раніше писали, мешканка Бучі розповіла, як окупанти "звільняли" її сім'ю.

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Буча