Господиня будинку вийшла за пару хвилин до аварії: у Дніпрі вантажівка рознесла житловий будинок

У Дніпрі вантажний автомобіль вщент розніс приватний будинок. Водій забув поставити автомобіль на ручне гальмо і пішов. Господиня дивом лишилася живою - вийшла з будівлі буквально за кілька хвилин до того, як вантажівка рознесла її житло.
Деталі повідомили в сюжеті ТСН.
Величезна вантажна машина приїхала в житловий масив Мирне, щоб вивезти сміття зі звалища негабаритних відходів. Як розповіли очевидці події, водій припаркував машину на схилі та вийшов з кабіни.
А після цього вантажний автомобіль покотився вниз по схилу. Через півтори сотні метрів вантажівка влетіла на повній швидкості в приватне домогосподарство.
"Машина їхала сама, без водія. А водій за машиною втік. Він на ручник її не поставив. Гуркіт був! Пів будинку завалило", - розповіла продавчиня кіоску, яка бачила аварію.
Вантажівка роздробила паркан, знесла частину стіни та влетіла всередину двоповерхового будинку. Дивом у цій аварії ніхто не постраждав. Господиня будинку буквально за кілька хвилин до події вийшла в магазин в сусідньому будинку.
На місці події працює поліція. Водій машини сказав поліції, що поставив вантажівку і на ручне гальмо, і на передачу. На момент інциденту він був абсолютно тверезий.
У Дніпрі вантажівка рознесла житловий будинок
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