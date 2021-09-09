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Господиня будинку вийшла за пару хвилин до аварії: у Дніпрі вантажівка рознесла житловий будинок

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Дніпро, Четвер 09 вересня 2021 19:19
Господиня будинку вийшла за пару хвилин до аварії: у Дніпрі вантажівка рознесла житловий будинок У Дніпрі вантажівка рознесла приватний будинок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі вантажний автомобіль вщент розніс приватний будинок. Водій забув поставити автомобіль на ручне гальмо і пішов. Господиня дивом лишилася живою - вийшла з будівлі буквально за кілька хвилин до того, як вантажівка рознесла її житло.

Деталі повідомили в сюжеті ТСН.

Величезна вантажна машина приїхала в житловий масив Мирне, щоб вивезти сміття зі звалища негабаритних відходів. Як розповіли очевидці події, водій припаркував машину на схилі та вийшов з кабіни.

А після цього вантажний автомобіль покотився вниз по схилу. Через півтори сотні метрів вантажівка влетіла на повній швидкості в приватне домогосподарство.

"Машина їхала сама, без водія. А водій за машиною втік. Він на ручник її не поставив. Гуркіт був! Пів будинку завалило", - розповіла продавчиня кіоску, яка бачила аварію.

Вантажівка роздробила паркан, знесла частину стіни та влетіла всередину двоповерхового будинку. Дивом у цій аварії ніхто не постраждав. Господиня будинку буквально за кілька хвилин до події вийшла в магазин в сусідньому будинку.

На місці події працює поліція. Водій машини сказав поліції, що поставив вантажівку і на ручне гальмо, і на передачу. На момент інциденту він був абсолютно тверезий.

У Дніпрі вантажівка рознесла житловий будинок

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на трасі Київ-Одеса паломники-хасиди потрапили в смертельну ДТП.

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