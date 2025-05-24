Не хотел никого выбирать: Терен сделал откровенное признание о финале "Холостяка" (видео)

Каким мог быть финал "Холостяка"

"Скажу откровенно, что был момент, когда мы разговаривали о том, чтобы никого не выбрать. Я сказал, что это о честности, давайте! Если мы этот сезон делаем социальным и честным, то выйдем с такой коммуникацией... Реально, за два месяца, даже хоть бы там было 100 девушек, никого не выбрать - это нормально", - признался Терен.

Впрочем, Александр не стал отказываться от собственных слов о том, что у него была симпатия к участницам. Хотя и этого, признал ветеран, было недостаточно для отношений.

"Конечно, но это же не значит, что я готов строить с кем-то из них отношения. Да, есть хорошие девушки и, безусловно, те девушки, с которыми я попрощался - нет никаких к ним обид или претензий. Они все хорошие, действительно, и с ними можно, например, дружить в жизни. Но готов ли я строить с ними отношения - нет", - пояснил Александр.

Терен объяснил, почему выбрал Инну (скриншот)

Терен также отметил, что не хотел никого обманывать. Просто он решил попробовать все же выбрать участницу в финале. И, как известно, победительницей "Холостяка" стала Инна, но потом они со скандалом объявили о конце отношений.

"С кем-то я чувствовал какие-то там темы близкие, взгляды общие. С кем-то просто было приятно, например, энергетически или даже просто приятно общаться как с человеком, с женщиной", - рассказал Будько.

"Но обманывать себя и обманывать кучу людей, и понимать, что за этим потянется очень много всего - не очень хотелось. Но, все же, я подумал, что можно попробовать и, возможно, что-то из этого получится", - резюмировал он.