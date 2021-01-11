Хотілося плакати: лікарня Дніпра для дітей з коронавірусом шокує навіть стійких

У Дніпрі дітей з коронавірусом госпіталізують у лікарню №6. Батьки розповідають, що в медустанові давно не було ремонту, меблі, вікна і двері просто розсипаються від старості.

Як розповіла мешканка Дніпра Олена Васильєва, вона опинилася в лікарні зі своєю дитиною, у якої діагностували COVID-19. Жінка зазначила, що до роботи медиків у неї немає претензій – вони стараються, як можуть. А от умови розміщення для хворих діток – її дуже шокували.

"Так склалася ситуація, що синочок захворів на ковід. І довелося звернутися за допомогою в лікарню. Приїхали самі, без швидкої, у 6-ту дитячу, що на проспекті Петровського. До лікарів претензій немає. Вони виконують свою роботу добре, в силу своїх можливостей. Швидше до організації лікувального процесу. Як так, що у вихідний день майже один лікар? Він же і на приймальному покої, він же на обходах. Тому час ранкового обходу починався після обіду. І якщо вашій дитині стане гірше, то в цю хвилину вам на допомогу ніхто не примчить", - написала жінка в спільноті "12 квартал Дніпра у Facebook.

Вона розповіла, що умови в палатах моторошні та в перші хвилини їй захотілося заплакати та втекти з лікарні.

"Тепер про умови лікарні для дітей. Коли нас підвели до боксу – вже хотілося втекти. Сам бокс...хотілося плакати. Двері в бокс – такі були у моєї бабусі в селі, в сараї, де вона зберігала вугілля. Старе все: вікна, підлога, туалетна кімната, ліжка з обвислими сітками, подушкою можна вбити, там народилося, жило, померло і розклалося не одне покоління пір'яних кліщів, матраци записані, закакані, забиті. І тут лікують наших діток. Я сама не один раз лежала в лікарні та розумію, що стан наших лікарень залишає бажати кращого, але ці бокси – найгірше, що я бачила", - зізналася Васильєва.

Вона додала, що все необхідне їй рідні привезли з дому, в тому числі й манеж для малюка, оскільки у лікарняне ліжко їй посадити дитину було просто страшно.

Фото: Олена Васильєва

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що COVID-19 може викликати у дітей страшну хворобу.

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