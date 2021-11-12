"Хотіли похизуватися перед подругою": під Києвом молодики заради веселощів влаштували стрілянину (відео)
У Києві у дворі багатоповерхівки Софіївської Борщагівки двоє чоловіків здійснили кілька пострілів у повітря. Зокрема, це зловмисники зробили заради розваги.
Про це у Facebook розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Зазначається, що патрульні дізналися про злочин від місцевих мешканців, які розповіли, що двоє невідомих зупинилися у дворі новобудови та дістали пістолет і почали стрілянину.
Згодом правоохоронці прибули на місце події та затримали ймовірних порушників.
У молодиків, які виявилися місцевими мешканцями, вилучили травматичний пістолет "Форт".
Як розповів Андрій Нєбитов, молодики здійснили злочин близько 2:00 ночі 12 листопада та вирішили похизуватись зброєю перед подругою. Їх дії кваліфікували як хуліганство, за яке їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
Під Києвом молодики влаштували стрілянину (facebook.com/Андрій Нєбитов)
Раніше ми повідомляли, що у Києві на Подолі чоловік відкрив стрілянину.
Також ми писали, що у центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня.