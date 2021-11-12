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"Хотіли похизуватися перед подругою": під Києвом молодики заради веселощів влаштували стрілянину (відео)

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 15:55
"Хотіли похизуватися перед подругою": під Києвом молодики заради веселощів влаштували стрілянину (відео) У Києві молодики заради розваги влаштували стрілянину (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві у дворі багатоповерхівки Софіївської Борщагівки двоє чоловіків здійснили кілька пострілів у повітря. Зокрема, це зловмисники зробили заради розваги.

Про це у Facebook розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Зазначається, що патрульні дізналися про злочин від місцевих мешканців, які розповіли, що двоє невідомих зупинилися у дворі новобудови та дістали пістолет і почали стрілянину.

Згодом правоохоронці прибули на місце події та затримали ймовірних порушників.

У молодиків, які виявилися місцевими мешканцями, вилучили травматичний пістолет "Форт".

Як розповів Андрій Нєбитов, молодики здійснили злочин близько 2:00 ночі 12 листопада та вирішили похизуватись зброєю перед подругою. Їх дії кваліфікували як хуліганство, за яке їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

&quot;Хотіли похизуватися перед подругою&quot;: під Києвом молодики заради веселощів влаштували стрілянину (відео)Під Києвом молодики влаштували стрілянину (facebook.com/Андрій Нєбитов)

Раніше ми повідомляли, що у Києві на Подолі чоловік відкрив стрілянину.

Також ми писали, що у центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня.

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