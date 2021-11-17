Не хотіла виходити: у Харкові чоловік побив жінку в трамваї (відео)

"Чоловік ніби як військовий, пред'являв ксиву, свої дії аргументував тим, що він не для того воював, щоб таке бидло так себе вело", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як він схопив жінку і каже їй, щоб вона виходила. При цьому вона сильно почала кричати, щоб він відійшов від неї.

Агресивно налаштованого чоловіка ніби як хотів заспокоїти інший пасажир, але його дії були не переконливі. Інші ж просто дивилися. Один хлопець вирішив пересісти подалі.

Відео складається з двох частин, і на другій видно, що чоловік з жінкою вже вийшли з трамвая і стоять на вулиці. При цьому чоловік завдав потерпілій удар рукою по обличчю.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.