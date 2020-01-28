Дуже хотіла схуднути: студентку з Прикарпаття згубила нова дієта

В Івано-Франківській області померла 18-річна студентка, яка захопилася новою дієтою та заробила анорексію. Дівчина почала займатися сироїдінням і це допомогло їй схуднути на 15 кілограмів, проте її організм не витримав такої дієти.

Як пише місцеве видання "Фіртка", 18-річна студентка з Богородчанського району Івано-Франківської області виїхала на навчання в інше місто. Через кілька місяців, коли вона повернулася додому, батьки побачили, що вона схудла на 15 кілограмів. Дівчина зізналася, що захопилася новою дієтою – сироїдінням. Разом з вагою з тіла молодої дівчини пішли сили та здоров'я, її стан почав різко погіршуватися.

Лікарі поставили їй діагноз анорексія і спробували врятувати її життя, але на жаль, їм це не вдалося.

"Вона дійсно була у нас. Потім зайнялася самолікуванням. Відомо, що поїхала лікуватися в Київ. Пробула там, десь три або чотири місяці. В одному з київських лікувальних установ вона померла. Поховали дівчину в Богородчанському районі", - розповів деталі головний лікар Богородчанської районної лікарні Юрій Павлушинський.

Сироїдіння – це різновид вегетаріанства, при якій виключається термічна обробка продуктів. Сироїди їдять в основному овочі, злаки, зелень, салати, фрукти. З раціону повністю виключаються м'ясо, риба і всі продукти тваринного походження.