Хотів убити Зеленського: у Кривому Розі затримали "кілера"

У Кривому Розі поліція затримала чоловіка, який, за його словами, повинен був убити президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє місцеве видання "Перший Міський".

За інформацією Інтернет-ресурсу, "кілер" потрапив в руки правоохоронцям у ніч з 8 на 9 жовтня у Металургійному районі, на вулиці Соборності, - прямо в центрі міста. Про підозрілого чоловіка на лінію 102 повідомили пильні небайдужі жителі Кривого Рогу. Люди звернули увагу на чоловіка, який прилюдно оповідав, що йому нібито "замовили Зеленського".

"Копи" моментально відреагували на повідомлення і затримали "кілера". Його одразу доставили в районне відділення поліції.

Пізніше стало відомо, що чоловік на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Тому, чи дійсно йому "замовили Зеленського", або ж це було просто п'яне марення, - точно невідомо.

Чоловік, який хотів убити Зеленського (фото: one.kr.ua)

Відзначимо, що влітку, під час приїзду Володимира Зеленського в його рідне місто, невідомий повідомив у СБУ про замінування лікарень, торгових центрів, а також будинку, де живуть батьки глави держави. Тоді бомбу ніде не знайшли. Як, втім, і "мінера".

Додамо, що раніше в своєму звітному інтерв'ю з приводу 100 днів президентства сам Володимир Зеленський зізнався, що йому не дозволяють їздити на роботу на велосипеді, так як "було кілька прикладів, коли зовсім було небезпечно".