Просто хотів пожартувати: скільки Барі Алібасов заробив на своїй хворобі

Навколо отруєння відомого продюсера Барі Алібасова зараз ходить багато чуток. Є підозра, що це був певний піар-хід. Проте всі сумніви розвіяв лікар Алібасова і його син, пише видання "КП в Україні".

Лікар Барі Алібасова Маріят Мухіна підтвердила, що продюсер справді випив засіб для чищення труб "Крот" і назвала препарати, які йому призначали під час лікування.

"Кріт" пив, але основне його захворювання інше. Феназепам - стандартний препарат, його додають в крапельниці при медикаментозному сні - за рахунок чого він там спав тиждень. А ось другий препарат чітко для лікування похмільного абстинентного синдрому", - пояснила Мухіна.

Вона зазначила, що в лікарню Алібасов потрапив абсолютно тверезим, але не виключила, що у нього міг бути абстинентний синдром.

"Так, він був тверезим. Алкогольна абстиненція настає, якщо людина не п'є три дні. А далі - ломка. Алкоголь виводиться протягом доби, тому Барі був тверезий. Але його стан був таким, що він сильно захотів пити і схопив те, що під руку потрапило. Ймовірно, це був "Кріт", як він каже, або щось ще в цьому роді", - додала лікар.

Цю ж інформацію підтвердив і син продюсера Барі Алібасов-молодший. Він пояснив, що батько може дозволити собі випити на заходах, але у нього немає залежності і навіть сина він навчав, як правильно вживати алкоголь у тих ситуаціях, коли відмовитися від нього неможливо.

"Те, що тато може "накинути" на якихось заходах, так. Йому сказали, що його печінці хана, ще років 20 тому, тому що він міг випити завжди дуже багато. Але він ніколи не пив не по роботі. Завжди тільки по справі. Ніколи у нього не було такої проблеми, що йому нестерпно хочеться. Навпаки, ми з батьком тренувалися, як НЕ пити на заходах. Тато мене вчив, яким чином перехилити чарку так, щоб всім здалося, що ти випив. Або як закусити, щоб не сп'яніти. Батько - чоловік, який щиро намагається не пити при будь-якому зручному випадку. Але через формат роботи, безумовно, доводиться. Найголовніше, батько в Скліф приїхав тверезий. І прив'язувати ситуацію з "Кротом" до алкоголю - це спроба дешевого піару", - розповів Барі Алібасов-молодший.

Крім того, він зізнався, що після отруєння Алібасов з'явився в передачі Андрія Малахова не безкоштовно і його гонорар склав близько 100 тисяч доларів.

"Батько ні на одному каналі ніколи не з'являється безкоштовно, як і я. Якщо я на лекцію як бізнес-тренер виїжджаю і у мене гонорар 7 тисяч доларів в день, то чому я повинен на шоу зніматися безкоштовно? Це мої розцінки. А батько в кілька разів крутіше, ніж я. У мене тато коштує в п'ять разів дорожче, ніж я. Так що візьміть мій гонорар, помножте його у п'ять разів і ще помножте на три. Приблизно отримаєте потрібну цифру", - пояснив син продюсера.

Барі Алібасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Також він розповів, що приїхати в інвалідному кріслі, а потім пройтися по студії – це була ідея Барі Алібасова, так як він хотів розвеселити публіку.

"Каже: "Хочу виїхати на візку. Жартувати - так до кінця. А дайте мені ще чого-небудь порозкидати". Дали йому кавун. Це його бажання робити шоу, дарувати радість людям. Батько хотів, щоб люди сміялися, а не плакали над ним. А замість цього хтось вирішив, що він зачепив їх почуття - обдурив. Він зараз ще не до кінця прийшов в себе. По три рази мені дзвонить запитати одне і те ж і забуває, що дзвонив. Але йому вже значно краще. Вихід на телешоу - це було виключно батьківське бажання, щоб країна перестала над ним сумувати і трошки посміялася. Він сказав: "Досить плакати, давайте влаштуємо свято, зі мною все буде добре". І при цьому на програмі він ще був не до кінця адекватним, що було для всіх очевидно", - додав син Алібасова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Барі Алібасов вигнав сина з дому і позбавив його всіх грошей.

А також розповідали про те, що Барі Алібасов влаштував бійку зі своїм лікарем.