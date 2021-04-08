Не хотів допомагати: під Кропивницьким дівчина до смерті палицею побила 9-річного брата

Старша сестра накинулася на брата, коли вони разом займалися прибиранням. Вона почала бити дитину палицею по руках і животі, а потім він втратив свідомість. Після цього дівчина оговталася і почала дзвонити родичам.

"Намагалися запустити серце. Робили непрямий масаж. Але дитина померла. Шанси були дуже низькі. Оскільки вже після того експертиза показала дуже великий обсяг ушкоджень", - розповіла начальниця відділу захисту інтересів дітей Кіровоградської обласної прокуратури Алла Мороз.

Мати дітей з ними не живе вже кілька місяців, оскільки вона з середнім сином перебувала на лікуванні в Києві. Рідні кажуть, що це нещасний випадок. Жителі села не можуть повірити, що таке сталося.

За словами сусідки, дівчина допомагала матері з дітьми, і про неї відгукується позитивно.

Місцева мешканка розповіла, що сестра практично виростила хлопчика, він називав її нянею. Люди вважають, що у дівчини стався нервовий зрив, тому вона його побила.

На обліку у соцслужби сім'я не перебувала, проблем з поліцією теж не було.

В даний момент дівчину заарештували, і її чекає психіатрична експертиза. Якщо її визнають винною, то їй загрожує 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення. Сім'я найняла дівчині адвоката.