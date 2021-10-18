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Не хотів надягати маску: у Запоріжжі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка з салону (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі пасажири маршрутки були вкрай обурені чоловіком, який зайшов в салон і не захотів надягати маску. При цьому маску йому навіть пропонували свою, але він навідріз відмовився. Після словесної перепалки чоловіка виштовхали з маршрутки.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Це Запоріжжя".

На відео видно, що спочатку з чоловіком просто розмовляють, потім бесіда перейшла на підвищені тонна. Пасажир без маски затримував маршрутку. І це не подобалося іншим пасажирам.

Люди навіть почали пропонувати викликати наряд поліції. Після чого пасажир схопив за плече чоловіка і виштовхав його з маршрутки.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

У Запоріжжі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка з салону (відео: YouTube)

Зазначимо, в Запоріжжі готуються до посилення карантинних обмежень. Після переходу регіону в" червону " зону, громадським транспортом зможуть користуватися не всі.

Нагадаємо, в Харкові машиніст метро побив пасажира з пивом, який не тільки розпивав алкоголь у вагоні, а й чіплявся до інших пасажирів і бешкетував у салоні.

У підсумку у працівника підземки просто не витримали нерви, і він вирішив провчити неадеквата, влаштувавши прочуханку. Інцидент зняли на відео пасажири метро, і виклали його в мережу.

Ми також писали про те, що в Білій Церкві в автобусі №21 конфлікт через маску переріс в серйозну бійку, в якій брало участь кілька людей. На місце інциденту люди викликали поліцію.

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Запоріжжябійка