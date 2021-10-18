Не хотів надягати маску: у Запоріжжі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка з салону (відео)

На відео видно, що спочатку з чоловіком просто розмовляють, потім бесіда перейшла на підвищені тонна. Пасажир без маски затримував маршрутку. І це не подобалося іншим пасажирам.

Люди навіть почали пропонувати викликати наряд поліції. Після чого пасажир схопив за плече чоловіка і виштовхав його з маршрутки.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

У Запоріжжі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка з салону (відео: YouTube)

Зазначимо, в Запоріжжі готуються до посилення карантинних обмежень. Після переходу регіону в" червону " зону, громадським транспортом зможуть користуватися не всі.