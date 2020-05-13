Хороша ознака: інфекціоніст розповів про діарею при коронавирусі

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 16 425 осіб. Спочатку вважалося, що інфекція вражає тільки легкі, але потім стало ясно, що під удар можуть потрапити чи не всі органи. Майже у половини хворих COVID-19 виникали проблеми з кишківником, у них була діарея, нудота і блювота.

Якщо при коронавірусі у людини з'являється діарея, то це добра ознака, тому що організм сам очищається і звільняється від вірусу. Про це вперше розповіли китайські лікарі.

Одужання пацієнта багато в чому визначається станом його імунної системи. При цьому в кишківнику знаходиться близько 70% імуномодулювальних клітин. Про це розповів лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Віталій Лук'янченко в інтерв'ю "Фактами ".

В тонкому кишківнику місцевий імунітет формують В-лімфоцити, а в епітелії товстого кишківника містяться Т-лімфоцити. Разом вони складають лімфатичний апарат кишківника.

Після того як лімфоцити зустрічаються з вірусом, вони потрапляють у загальну лімфатичну систему, потім в загальну грудну протоку, а за тим - у кров. При цьому лімфоцити передають інформацію про вірус всім органам і системам.

Після цього навчені захисні клітини з током крові потрапляють у кишківник, де знищують антигени коронавірусу. При цьому процесі у людини часто з'являється діарея, яка допомагає очистити організм.

У тих хворих, у яких проявляється розлад кишківника, переносять коронавірусну інфекцію набагато легше. Річ у тім, що вірусу складніше потрапити в легені, оскільки основна маса вірусних частинок виходить з організму.

При цьому важливо, щоб у людини не було дисбактеріозу, оскільки нормальна кишкова флора підтримує місцевий імунітет і відбиває атаки вірусів.

Нагадаємо, що вчені назвали причину високої смертності від коронавірусу.