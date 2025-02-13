"Хороший" холестерин может угрожать людям 55+: новое исследование

Что показало исследование о холестерине?

Ученые обнаружили, что этот тип холестерина может быть связан с повышенным риском развития глаукомы у людей старше 55 лет. Парадоксально, но холестерин ЛПНП, который обычно называют "плохим холестерином", может быть связан с меньшим риском этого серьезного заболевания глаз.

Удивительные открытия о холестерине и глаукоме

Исследование проанализировало данные более 400 тысяч участников Биобанка Великобритании и обнаружило, что вероятность развития глаукомы у людей с высоким уровнем холестерина ЛПВП на 10% выше, чем у тех, у кого уровень холестерина ниже.

Напротив, участники с повышенным уровнем холестерина ЛПНП и триглицеридов продемонстрировали сниженный риск развития глаукомы.

Эти результаты бросают вызов общепринятым представлениям о том, как различные типы холестерина влияют на здоровье глаз, и свидетельствуют о необходимости пересмотреть способ контроля уровня липидов у пациентов группы риска.

Напомним, что глаукома - это заболевание, которое повреждает зрительный нерв и может привести к необратимой потере зрения.

По оценкам, к 2040 году от него будут страдать примерно 112 миллионов человек. Факторами риска являются возраст, этническая принадлежность и повышенное внутриглазное давление.

Это новое открытие поднимает важные вопросы о том, как врачам следует подходить к лечению и лечению холестерина у пожилых пациентов, особенно тех, кто имеет семейный анамнез или факторы, способствующие развитию глаукомы.

Исследователи предупреждают, что эти выводы являются результатами наблюдений и не устанавливают окончательной причинно-следственной связи. Однако они предполагают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять механизмы этих ассоциаций и то, как они могут повлиять на текущие стратегии управления липидами крови.