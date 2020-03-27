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Хороші новини для України: від коронавіруса почали одужувати

STYLERКоронавірус    27.03.2020 - 12:13
Хороші новини для України: від коронавіруса почали одужувати
Українці почали одужувати від коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

В Україні почали виписувати з лікарні пацієнтів, які перемогли COVID-2019

Коронавірус в Україні був зареєстрований у 218 осіб і про новий спалах захворювання в Рівному стало відомо в п'ятницю, 27 березня. Проте є і гарні новини – з лікарні готують на виписку відразу п'ять пацієнтів, які перемогли COVID-2019.

Перший пацієнт з коронавірусом з Чернівців був виписаний з лікарні ще раніше, а 27 березня вранці додому відпустили дитину, яка одужала. Також на виписку готують ще трьох пацієнтів, які впоралися з COVID-2019.

Як повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у коментарі для ТСН, всі пацієнти були обстежені на ранніх стадіях зараження та одержали необхідне лікування.

"Сьогодні за результатами проведених аналізів ми маємо факт одужання ще трьох людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію. Нашим інфекціоністів вдалося вчасно виявити факти зараження, вчасно розпочато і проведено ефективне лікування", - сказав Осачук.

Чернівецька область стала першим осередком ураження коронавірусом і за станом на 26 березня, зараження було підтверджено ще у п'яти людей, серед яких двоє дітей, 11 і 2 років, а також троє дорослих – до 40 років. У загальній складності, в Чернівецькій області, в різних районах зафіксовано 47 випадків зараження. Більшість пацієнтів знаходяться в стабільному стані та отримують необхідне лікування й процедури.

В області ввели особливий режим в'їзду і виїзду і виставили пункт пропуску в Лужанах, в 5 км від Чернівців. Повністю закрити область немає можливості, оскільки там проходить міжнародна траса. Рух здійснюється у звичайному режимі, але на блокпості чергують рятувальники, співробітники правоохоронних органів і медики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Рівненській області зафіксували спалах коронавірусу.

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