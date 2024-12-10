"Холостяк" Терен разоткровенничался о первом сексе после ранения

Военный-ветеран Александр Будько з позывным "Терен", который стал главным героем нового сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк" , рассказал про свой первый сексуальный опыт после того, как получил ранение и ему ампутировали ноги.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новый пост в Instagram .

Холостяк честно признался, что сначала не мог даже думать о таком, так как его постоянно преследовала боль.

"Думал ли я о нем? Скажу честно: нет. Было так больно, что даже в мыслях я не рассматривал ни то что интим, а какой-либо контакт с женщиной", - поделился Терен.

Он подчеркнул, что на тот момент был в отношениях. Его девушка во многом его поддерживала и заботилась: "Скажу откровенно: поддержка родных, близких, знакомых это очень важно на всех этапах возвращения к привычной жизни".

Через некоторое время, по словам Александра, он уже почувствовал влечение, но его пугали эти мысли.

"Через 2-3 месяца я почувствовал первое физическое возбуждение, но это были уже не те ощущения, что раньше: из-за недавней операции оно как-то отдавало в конечности ног и вызывало дискомфорт. Как будет во время секса?" - вспомнил главный герой "Холостяка".

Терен сейчас (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Также он подчеркнул, что для него это стало возвращением к нормальной жизни, и он принял себя таким, каким есть.

"И вот пришло время моего "первого" раза. Никого не беспокоил мой новый вид - я чувствовал это, и потому еще больше стал принимать себя таким, каким стал. Для меня это было не просто сексом, а шагом к возвращению к жизни", - подчеркнул Александр Будько.

"Почти ничего не изменилось, кроме определенных поз, которые иногда даже обогащают ощущения. Да, я могу заниматься любовью и с протезами", - честно поделился он.

Также Терен дал совет всем, кто столкнулся с подобной проблемой после ранения.

"Знаю точно, что каждый воспринимает себя по-разному после ранения, и я просто хочу дать личный совет: всегда разговаривайте со своим партнером, не бойтесь спрашивать, пробовать. Мы сами еще не знаем, как с этим жить и где наши пределы. Любите друг друга вне зависимости от внешнего состояния, наполняйте друг друга этим светлым чувством", - подытожил Терен.

"Холостяк" Александр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Что известно о ранении Александра Терена

До полномасштабного вторжения Александр работал баристой в одном из заведений Киева. В феврале 2022 года вывез девушку в безопасное место, а затем отправился в военкомат, где получил назначение в IT-войсках. Однако такая ситуация его не устроила - он стал добровольцем батальона "Карпатська Січ", а затем командиром взвода.

В августе 2022 года во время боев в Харьковской области получил тяжелое ранение обеих ног. Из-за усталости военный начал засыпать в посадке и думал, что это уже конец.

Его засыпало землей, к счастью, Александра спасли старые двери: они упали и уберегли жизнь воина. Ему наложили турникеты на обе ноги и обезболили, затем в ближайшем селе сделали ампутацию одной ноги.

Затем направили в больницу Харькова, после этого перевели в Полтаву, но уже началось отмирание тканей. Поэтому врачами было принято решение ампутировать и вторую ногу.

Александр Будько до потери ног (фото: instagram.com/tsvit_terenu)