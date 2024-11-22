"Холостяк-13": как прошел 4 выпуск, в котором девушки "наехали" на Терена из-за его поцелуев

Вышел 4 выпуск 13 сезона романтического реалити "Холостяк". Этот эпизод был очень насыщенным. Девушки плакали, ссорились, эмоций было много.

Кто не получил розу от Терена и какие скандалы попали в кадр, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию шоу.

Свидание с Вероникой

Выпуск сразу начался с поездки. Терен и Вероника отправились в Карпаты. Они ехали вместе, а другие участницы - отдельно.

Терен и Вероника (скриншот)

Александр показал участнице инклюзивный вагон и подарил ей букет пионов, заказал ужин и приятно его удивил. Вероника отметила, что это было очень приятно. А сам Терен давал ей выбор - розы или пионы, рыба или мясо. И это, по его словам, помогло ему больше понять девушку, ведь до этого она "долго думала над ответами".

Вероника из "Холостяка" (скриншот)

Также Терен говорил с участницей о мечтах. Они шутили, а также больше узнавали друг друга. Так, пара даже обсудила детей. Терен смеялся, делал Веронике много комплиментов.

Терен и Вероника (скриншот)

Также они флиртовали. Александр делал Веронике немало комплиментов.

Свидание Терена и Вероники (скриншот)

Атмосфера была очень романтичной. Александр подсел к Веронике, они стали обниматься.

Терен и Вероника (скриншот)

И потом они в первый раз поцеловались. После этого Вероника отметила, что испытывает к Терену гораздо больше, чем до свидания. Далее "Холостяк" покинул участницу, чтобы все отдохнули перед новым днем.

Терен и Вероника поцеловались (скриншот)

"Холостяк" в Карпатах

Потом все девушки приехали в Карпаты. Терен провел к месту встречи Веронику. Это возмутило других участниц, они откровенно ревновали Александра.

Холостяк новый выпуск (скриншот)

Затем девушки (Инна, Вика и Настя) начали вместе готовить. Между ними было напряжение. Инна и Вика, которые уже целовались с Тереном, продолжают это скрывать.

Терен и Настя (скриншот)

Далее в кадре появился "Холостяк". Настя флиртовала с Александром, что заметили Вика и Инна. Затем они готовили все вместе.

Новый эпизод "Холостяка" (скриншот)

Терен рассказал, что у него есть образование повара. Впрочем, он не пошел работать, когда получил диплом. Когда же обед был готов, пришли все остальные девушки.

Новая серия "Холостяка" (скриншот)

Внезапно Алина проявила инициативу. Она пригласила Терена на приватный разговор, они пошли в номер. Там девушка подарила ему сборник стихов. Поступок Алины удивил участниц, а сам Терен отметил, что это его приятно поразило.

Алина и Терен (скриншот)

Скандал на шоу "Холостяк"

И пока Терен и Алина общались в номере, девушки ждали их на улице. Во время этого Ксюша прямо спросила, был ли между Вероникой и Александром поцелуй.

Когда все услышали, что "Холостяк" действительно целовал Веронику, все разозлились. Не обошлось без ссор. Особое недовольство выразила фудблогерша Настя.

А потом, когда еще Вика призналась, что она тоже целовалась с Тереном, ситуация обострилась. Третьей призналась Инна.

Это буквально "добило" девушек. Юстина начала плакать. Девушки ссорились, эмоций было много.

Скандал между участницами "Холостяка" (скриншот)

"Меня тошнит! Мне в жизни никогда не изменяли", - начала говорить Ксюша, когда комментировала поцелуй Вики с Тереном.

Впрочем, тату-мастер не дала себя оскорблять. Она пристыдила Ксюшу за ее злость.

Ситуация обострилась. Ксения публично заявила, что Вика "постоянно курит" и пьет антидепрессанты. Об этом, по ее словам, должен точно узнать Терен.

"Мне действительно очень жаль тебя!" - сказала Вика и отметила, что Ксения не может проработать собственные травмы.

Инна начала плакать (скриншот)

Девушки не выдержали. Все ушли с поляны и не стали ждать, пока Терен и Алина вернутся.

"Я хочу с ним поговорить. Я хочу узнать, что мы вообще здесь делаем", - сказала в слезах Юстина, которая была очень разочарована, когда узнала обо всех поцелуях Терена.

Свидание с Юстой

Александр пригласил девушку на прогулку. Это - первое свидание Юстины и Терена. Она заметно нервничала и не могла забыть, что до этого "Холостяк" поцеловал уже трех девушек.

Юстина из "Холостяка" (скриншот)

Для нее Терен подготовил особое свидание. Они учились ездить на лошадях.

Юстина и Терен (скриншот)

На мгновение девушка забыла об обидах. Она начала шутить и активно общалась с Александром.

Юста и Терен (скриншот)

Более того, Юстина рассказала, что в прошлых отношениях ей изменили. Парень ушел от нее к ее лучшей подруге. Кроме этого, он ее сильно обижал и даже "травил" за внешность. Искренность Юстины поразила Терена.

И пока Александр был на свидании, другие девушки встретились с Григорием Решетником. Он рассказал, что уже скоро они примут участие в "прожарке". Каждая из них сможет продемонстрировать умение остро шутить. И это понравилось не всем.

Конечно, Григорий принес конверт. Терен передал приглашение на свидание Ксюше и Лизе. И это будет встреча "на вылет". Поэтому для девушек такая новость была неприятной, ведь на проекте они стали подружками и даже спали в одной кровати.

Новая серия "Холостяка" (скриншот)

И пока Лиза плакала, потому что не хотела конкурировать с Ксюшей, та была счастлива. Она прямо сказала, что радуется приглашению.

Ксюша и Лиза (скриншот)

Тем временем Юста и Терен продолжали общаться. Они устроили "привал" в уютном домике.

Свидание Юстины с "Холостяком" (скриншот)

Она сказала, что Терен ей нравится. И это поразило "Холостяка". Они нежно держались за руку. Впрочем, Александр не стал ее целовать.

Юстина и Александр Терен (скриншот)

Свидание Ксюши, Лизы и Терена

Перед встречей Ксюша прямо сказала, что идет не на прогулку с подружкой. Она целенаправленно шла на свидание с Александром. Впрочем, Лиза обняла главного героя первой. Ксения же заявила, что ее это не тревожит.

Лиза и Терен (скриншот)

Вместе они отправились на сыроварню. И сначала девушки и Терен кормили коз. Потом они учились их доить.

Свидание на шоу "Холостяк" (скриншот)

Первой на это решилась Ксюша. Она удачно справилась с непростой задачей.

Третья серия "Холостяка" (скриншот)

Потом попробовала Лиза. Однако ей это почти не удалось.

Лиза на "Холостяке" (скриншот)

Дальше Терен и Лиза отправились на мастер-класс. Им объяснили, как делается сыр. Они остались в одиночестве и наконец получили шанс поговорить тет-а-тет. До этого Лиза первой из всех девушек призналась Терену, что стала чувствовать к нему кое-что большее, чем симпатию.

Лиза и Терен (скриншот)

Диджейка рассказывала Александру о своих планах. Ее амбиции поразили Терена. Но он не понял, готова ли девушка к отношениям.

А пока Лиза и Терен говорили, Ксюша заметно нервничала. Она была возмущена тем, что ее надолго оставили без внимания.

В это время Александр спрашивал у Лизы, что она думает о разгоревшемся перед этим скандале. Девушка была сдержанной и не стала признаваться, что обижена на Терена, потому что тот целовался уже с тремя девушками. Эта реакция удивила Александра и показалась ему отстраненной.

Затем Терен пригласил на разговор Ксюшу. Она была без настроения и это не скрывала.

Ксюша из "Холостяка" (скриншот)

Девушка сказала, что ей было обидно слушать о поцелуях Терена с другими. На что сам Александр заявил, что "с кем-то история двигается быстрее", а с кем-то - медленнее.

Терен и Ксюша (скриншот)

"Мы говорили телом и глазами. У нас сексуальное влечение", - сказала Ксюша и на камеру призналась, что хотела бы поцеловаться с Тереном.

Ксения и Терен (скриншот)

Впрочем, Александр отметил, что пока не готов к поцелуям с ней.

Между тем Терен решил позвонить Инне. От Ксении он узнал, что той плохо после того, как ее ужалила оса.

И потому Александр позвонил Инне и передал ей подарок - плюшевую собачку.

Инна получила подарок от Терена (скриншот)

Далее Александр продолжил свидание с Лизой и Ксенией. Они общались втроем. Терен рассказал, что для него очень важно, чтобы его избранница имела чувство юмора и умела шутить.

Свидание на реалити "Холостяк" (скриншот)

Между Тереном и Ксюшей чувствовалась страсть. Лиза чувствовала себя лишней, что ее обижало. Сама Ксения заявила, что всем довольна, ведь все внимание Александра было сосредоточено на ней.

Он не стал отдавать розу (хотя по правилам мог попрощаться с одной девушкой уже сейчас). А потому это свидание не стало встречей "на вылет".

"Прожарка"

Девушки волновались, ведь должны были подготовить шутки. Впрочем, они были настроены на встречу. Инна сообщила, что она "на больничном" из-за осы, а потому не готовилась к выступлению и не придумала шутки.

Перед этим девушки обсуждали свидание. И когда Вика услышала, что все хотят детей, она откровенно загрустила. По словам девушки, она не понимала, что делает на реалити, ведь не хочет становиться матерью. Из-за этого она начала думать, что обманывает Терена.

Затем началась "прожарка". Первым шутил Терен. Он говорил о проблемах с юмором, девушки смеялись. Дальше шутила фудблогерша Настя. Но сначала выдала пошлую фразу о сексе, а потом откровенно высмеяла Анастасию за то, что та живет за деньги родителей, а Вику за то, что та курит. "Досталось" и другим участницам.

Настя высмеяла других участниц (скриншот)

Следующей "прожаривать" девушек и Терена вышла Вероника. Она высмеяла длинные ноги Ксении, а также отметила, что после реалити девушки должны идти в психотерапию. Не обошла она и Анастасию и ее любовь к астрологии.

"Прожарка" Вероники (скриншот)

Потом вышла Вика. Она "задела" Алину за то, что она всегда все планирует заранее и придумывает сценарии. А Юстину она назвала "личным психологом" для всех участниц, отметив, что та дает слишком много советов.

Вика на "Холостяке" (скриншот)

Дальше стала шутить Юстина. Она отметила, что "несет добро", а потому не стала говорить о девушках что-то плохое.

Юста на "прожарке" (скриншот)

Следующей была Ксения. Она шутила, что у нее было несколько бывших с именем Александр. Также девушка смеялась над Анастасией, потому что та безработная. Затем Ксюша показала пародию на Терена во время церемонии роз.

Ксюша из "Холостяка" (скриншот)

Потом вышла Лиза. Она шутила о себе, своем родном городе и участницах.

Лиза на "Холостяке" (скриншот)

Потом начала шутить Алина. Она высмеяла Настю фудблогершу за то, что ничего не готовит, Вику за ее тату. Опять же речь шла о деньгах и Анастасии. Это вызвало у Терена подозрения.

Алина на "просмажке" (скриншот)

Наконец-то решилась выйти Анастасия, которая получила немало упреков от девушек. Она высмеяла Лизу, потом высказалась о Веронике, которую "должен провести домой" Терен. Более того, Анастасия решила, что будет уместно шутить над тем, что Вика принимает антидепрессанты.

"А вообще Юстина пришла на проект, чтобы дороже продать свою девственность", - продолжила Анастасия высмеивать девушек.

Анастасия на шоу "Холостяк" (скриншот)

Церемония роз

Почти все девушки думали, что розу не получит Анастасия. Все из-за ее жестких шуток, которые многих обидели.

Впрочем, Терен решил по-другому. Он попрощался с Лизой.

Лиза ушла с "Холостяка" (скриншот)

Итак, в следующем эпизоде мы увидим: