Холодные зимы и дождливое лето. Синоптик шокировала прогнозом погоды в Украине в следующие 10 лет

Какой будет климат

Эксперт отметила, что предположительно, к концу 21 века температура повысится на 2 - 2,5 градуса. Однако для климата характерны определенные цикличности.

№Поэтому следующие несколько десятилетий на фоне теплых зим могут проявляться довольно холодные периоды зимой, затяжные прохладные весны и более дождливые лета", - отметила она.

Чтобы минимизировать изменения климата, люди должны уменьшить антропогенные выбросы парниковых газов в атмосферу и бережно относиться к окружающей среде.

Также специалист напомнила, что для климата характерна определенная изменчивость и аномальность. Правда, из-за стремительного потепления земная климатическая система находится в возбужденном состоянии. Поэтому аномальные погодные явления, такие как ливни, наводнения, ураганы, аномально высокие температуры - стали масштабнее территории и мощнее по влиянию.

Война также оказывает мощное влияние на нашу окружающую среду.

Например, климатические эффекты могут быть вызваны увеличением выбросов парниковых газов, из-за интенсификации энергоемкого военного производства в мире.

"Метеорологические эффекты уже проявятся в виде закисленных или черных дождей из-за загрязнения атмосферы в результате эмиссии продуктов детонации ракет и снарядов, продуктов горения, выбросов газов из передвижных транспортных источников", - резюмировала Бойченко.