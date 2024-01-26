RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Холод и смерть": фотографы Либеровы показали Авдеевский фронт и "подкололи" Пренткович за Мальдивы

Либеровы показали новые кадры с фронта (фото: libkos.com)
Автор: Полина Иваненко

Фотографы Влада и Константин Либеровы, регулярно освещающие события на фронте, поразили новыми кадрами. В этот раз они показали, что происходит на Авдеевском фронте. Кроме этого, фотографы "подкололи" блогершу Таню Пренткович, которая недавно попала в громкий скандал из-за того, что уехала с мужем на Мальдивы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которые Либеровы опубликовали в Instagram.

"Подкололи" Пренткович

Либеров показал свою жену, лежавшую в спальном мешке, вероятно, где-то недалеко от фронта. На Stories фотограф оставил геометку, он обозначил Мальдивы.

Вероятно, так он хотел передать "привет" Пренткович. На днях блогерша накрыла волной хейта, ведь она сначала заявляла, что отправилась на Мальдивы без мужа, а потом стало известно, что ее избранник тоже каким-то образом пересек границу и вылетел на острова.

Затем Пренткович и его избранник пытались оправдаться тем, что они "ошиблись". Муж блгерши якобы ехал в Польшу с "волонтерской целью", а затем планы "резко изменились", поэтому он и решил провести время на Мальдивах.

Либеровы показали "Мальдивы" на войне (скриншот)

Что происходит возле Авдеевки

Также фотографы разместили жуткие кадры. На фото можно увидеть Авдеевский фронт. По словам Либеровых, так сейчас выглядит не только он.

"Собачий холод и смерть", - описали кадры фотографы.

Фронт возле Авдеевки (скриншот)

Кроме того, Либеровы обратились к украинцам. Они предложили подписчикам представить себя на этом фронте.

"Представьте на секунду, что вы - там. Внутри этого. И домой нельзя", - добавили они.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине