Холод і дощі: синоптики розповіли де сьогодні буде негода

Погода в Україні сьогодні, 2 листопада, буде місцями дощовою і досить прохолодною. При цьому опади очікуються на сході країни, півдні та центральній частині.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
На заході дощів не буде. У Закарпатській області +10 +12, в інших же областях регіону+11+13.
На півночі невеликі дощі. При цьому температура знизиться. Так у Чернігівській та Сумській областях +8+10.
У центральній частині також пройдуть дощі. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде +10+12.
На сході очікуються опади. У Донецькій, Луганській та Харківській областях вдень повітря прогріється до +11+13 градусів.
На півдні буде найтепліше. У Запорізькій області +12 +14, у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях+13+15.
В окупованому Криму також сьогодні пройдуть дощі. Температура повітря складе +14+16.
У Києві також пройде дощ. Вдень повітря прогріється до +9+11. При цьому буде дути східний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.
Погода в Україні 2 листопада (погодна карта: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, синоптики розповіли, що на Україну насувається сильне похолодання і дощі.
Ми також писали про те, що в Україну йде новий циклон, який принесе мокрий сніг і зливу. У багатьох областях слід очікувати зміни погоди.