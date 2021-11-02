Холод і дощі: синоптики розповіли де сьогодні буде негода

На заході дощів не буде. У Закарпатській області +10 +12, в інших же областях регіону+11+13.

На півночі невеликі дощі. При цьому температура знизиться. Так у Чернігівській та Сумській областях +8+10.

У центральній частині також пройдуть дощі. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде +10+12.

На сході очікуються опади. У Донецькій, Луганській та Харківській областях вдень повітря прогріється до +11+13 градусів.

На півдні буде найтепліше. У Запорізькій області +12 +14, у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях+13+15.

В окупованому Криму також сьогодні пройдуть дощі. Температура повітря складе +14+16.

У Києві також пройде дощ. Вдень повітря прогріється до +9+11. При цьому буде дути східний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 2 листопада (погодна карта: meteo.gov.ua)