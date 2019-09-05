Ходила на справу з немовлям на руках: у Києві спіймали квартирну злодійку

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Жінка хитрістю проникала в чужі квартири з корисливою метою

У Києві зловили жінку-злодійку, яка прикриваючись дитиною, проникла обманним шляхом у квартиру. Інцидент стався на вулиці Берлінського, повідомляється на сторінці патрульної поліції в Facebook.

Жінка з дитиною підійшла на вулиці до перехожого чоловікова і попросила у нього допомоги. За її словами, їй потрібно було сповити дитину і їй була необхідна ванна кімната. Чоловік спочатку не хотів довіряти незнайомці, але почувши плач дитини, погодився.

У квартирі у городянина перебувала і дружина. Злодійка, скориставшись ванною, швидко вийшла з дитиною. А коли зачинилися двері, господарі зрозуміли, що зник ноутбук, вони відразу зателефонували в поліцію.

Патрульні виїхали на місце злочину і знайшли жінку з дитиною на руках, у якої і виявили ноутбук. Звідки у неї річ, вона пояснити не могла.

Як виявилося, жінка вже неодноразово була судима за подібні крадіжки.

Фото: Злодійка (прес-служба поліції)

Як ми раніше писали, поліція охорони спіймала злодія-домушника, який заліз у чужу квартиру і сховався під диваном.

Також ми писали про інцидент, який стався в поліцейському відділку Києва. Затримані за крадіжку на вокзалі роми накинулися на поліцейських і побили їх прямо на ділянці.