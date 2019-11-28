Я хочу жити: хвора на рак українка просить про допомогу

Українка Оксана Лавинська хвора на рак. У неї діагностували рак шлунка агресивної низкодиференциированной форми з метастазами в інші органи. Жінці необхідно пройти курс хіміотерапії, який коштує дуже дорого. Вона звернулася до всіх небайдужих з проханням допомогти зібрати на лікування.

"Друзі, чесно зізнаюся, я довго вирішувалася на цей пост...Боролася з соромом і утрудненням писати таке тут на фб. Але час безжально біжить і мені терміново треба пройти лікування хіміотерапією. Зовсім недавно у мене діагностували рак шлунка агресивної низкодиференциированной форми з метастазами в інші органи. Життя поділилося на до і після... Тому прошу вашої підтримки моральної, фінансової, емоційної", - написала Оксана.

Оксана дуже хоче жити і бореться за своє здоров'я.

"Тому прошу вашої підтримки моральної, фінансової, емоційної. Лікування хіміотерапією - не дешеве задоволення, яке накладає на нашу сім'ю велику фінансове навантаження. Але я дуже хочу жити і борюся всіма силами зараз за своє життя!!!

Оксана Лавинська просить про допомогу в боротьбі з раком (facebook.com/lavinskaya)

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Лавинська Оксана Євгенівна.