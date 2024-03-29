"Хочу, чтобы это понимал каждый": Сырский обратился к украинцам с сильным заявлением

Что сказал Сырский

По словам генерала, для него как Главнокомандующего ВСУ главное сейчас - сохранить людей.

Потому что, говорит Сырский, "железо" можно восстановить, а погибших людей уже не вернешь".

Еще один приоритет - "единство общества, отсутствие политической раздора".

"Мы должны помнить о трагических страницах нашей истории. Я уверен: Россия никогда не сможет победить нас на поле боя, пока украинцы сохраняют единство и силу духа", - пояснил он.

Главком убежден: если тратить энергию и силы на пустые политические споры друг с другом, то "это путь даже не к поражению, а к гибели".

"Хочу, чтобы это понимал каждый украинец: Россия отказывает всем нам в праве на жизнь. Именно поэтому поражение и гибель тождественны. Теперь снова пришло время, чтобы страна превратилась в крепкий, единый кулак. Главная задача Украины - сохранить единство, это - основной составляющая нашей победы", - резюмировал он.