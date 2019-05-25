Не хочу відпускати: Холостяк шокував несподіваним рішенням

24 травня відбувся фінал дев'ятого сезону шоу "Холостяк". Протягом трьох місяців учасниці билися за серце Микити Добриніна. І ось, в Італії український теле- і радіоведучий зробив остаточний вибір, назвавши ім'я супутниці.

Останні побачення були досить емоційними: дівчата більше не могли стримувати своїх емоцій і не приховували, що закохані у головного героя.

"Я буду прислухатися до свого серця й інтуїції. Дівчата зізналися мені в своїх почуттях практично одночасно. Я готовий приймати і дарувати любов", - відзначив Холостяк перед останньою церемонією.

Даша сказала, що вдячна за всі емоції, які відчула на проекті, а Ліля зазначила, що вірить в те, що ця історія - її. Проте одна з дівчат зазнала поразки.

Фото: (instagram.com/holostyakstb)

"Я пам'ятаю кожен наш поцілунок, єдине, про що шкодую - надія, яку дав тобі. Пробач, - сказав Микита, звертаючись до Лілі.

Після цього Микита звернувся до Даші і запропонував їй заповітне кільце: "Я хотів би відчувати і далі це "ми", але це неможливо без кільця. Ти приймеш його?" - сказав Микита. До речі, дівчина з радістю прийняла пропозицію.

Нагадаємо, що фіналістки розповіли про ставлення до головного героя шоу "Холостяк".

Також ми писали про те, що співачка Оля Полякова різко висловилася про шоу "Холостяк" і про головного героя, якого виконавиця вважає найбільш гідним чоловіком.

Додамо, що колишня учасниця проекту шоу Холостяк Наталі відповіла на різку заяву Полякової.